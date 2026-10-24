Sheinbaum visita Apatzingán a un año del Plan Michoacán

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    Sheinbaum visita Apatzingán a un año del Plan Michoacán
    La visita se da a casi un año de la entrada del Plan Michoacán por el asesinato el 1 de noviembre de 2025 de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan. EL UNIVERSAL

La presencia de Sheinbaum Pardo en este municipio se enmarca también ante hechos de violencia en Tierra Caliente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visita este sábado 24 de octubre Apatzingán, a casi un año de la entrada del Plan Michoacán por el asesinato el 1 de noviembre de 2025 de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan.

La presencia de Sheinbaum Pardo en este municipio se enmarca también ante hechos de violencia en Tierra Caliente, desplazamientos y denuncias de extensiones a productores de limones y aguacate, así como denuncias de minas explosivas, ataques con drones y balaceras.

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Además, el pasado 20 de octubre se cumplió un año del asesinato de Bernardo Bravo, quien era presidente de la Asociación de Citricultores de Valle de Apatzingán y había hecho denuncias por extorsión.

En su conferencia mañanera del pasado lunes 19 de octubre, la presidenta Sheinbaum aseguró que ante estos hechos se tenía un grupo de trabajo “muy importante” para el estado.

”Personalmente hablo con, no sólo empresarios, sino con ciudadanos de distintos lugares de Michoacán para poder conocer la problemática (...).”Apatzingán, también se trabaja en Apatzingán y en otras zonas, particularmente cinco municipios dedicados a la producción de aguacate y a otros productos agroindustriales”, dijo.

”¿Cuándo podría acudir a Apatzingán, Presidenta? ¿O cuándo fue la última vez que acudió?”, se le preguntó.

”Está presente el comandante de la Zona, el comandante de la Región Militar, el comandante de la Guardia Nacional, está presente el equipo de Secretaría de Seguridad, está presente el Plan Michoacán, la secretaria de Gobernación; incluso recientemente estuvieron de manera personal la secretaria de Gobernación y la secretaria de Bienestar”.

”Y con gusto se puede ir a visitar a Apatzingán para hablar con estas personas. No necesariamente tengo que atender de manera personal a todos, aun y cuando atiendo a muchas personas”, respondió.

Ayer viernes, Sheinbaum Pardo entregó en Colima Becas para el Bienestar y visitó hospitales, y para este sábado tiene prevista la entrega de créditos Finabien para mujeres en la Unidad deportiva de Apatzingán.

Para el domingo, la titular del Ejecutivo federal tiene en su agenda la entrega de Viviendas para el Bienestar en Morelia.

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