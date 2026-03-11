Sheinbaum y el presidente de Colombia hablan sobre conflicto de Irán y Estados Unidos

México
/ 11 marzo 2026
    Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro tuvieron una llamada telefónica el 11 de marzo Vanguardia

Sheinbaum confirma la asistencia de México en la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y África

El 11 de marzo se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.

En un comunicado, la presidenta afirmó que la charla tuvo como objetivo hablar sobre temas de América y también sobre cuestiones extracontinentales. Dentro de la conversación, se afirmó que el gobierno de México estará presente en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de África, la cual será celebrada el 21 de marzo, en Bogotá.

El Presidente @PetroGustavo conversó este miércoles (11 de marzo) con la presidenta de México, @Claudiashein. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas como el conflicto en Medio Oriente, la unión latinoamericana, entre otro’ publicó Sheinbaum en su comunicado.

Aunque Sheinbaum confirmó la asistencia de México en la cumbre, ella no será la representante del país. Se confirmó que Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, asistirá a la reunión.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscales demócratas demandan a Trump por exigir información personal de los universitarios

MÉXICO Y COLOMBIA NO FUERON INVITADOS A ‘EL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS’ DE TRUMP

El 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos se reunió con los dirigentes de 12 países latinoamericanos para establecer una presunta alianza contra el crimen organizado en el continente.

Los países que conforman la alianza son: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Sin embargo, medios destacaron que México, Brasil y Colombia no fueron incluidos en la reunión. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la alianza con los Estados Unidos ya tiene sus propios acuerdos, el homólogo de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que supuestamente estaban invitados y que hubo un ‘teléfono roto’.

Dicha declaración se refiere a cuando a la vocera de la administración de Trump, Karoline Leavitt, se le preguntó sobre la asistencia de Colombia, ella dijo que no, argumentando lo siguiente: ‘No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales’.

En una publicación para la plataforma X, el presidente de Colombia escribió: "Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas. Ese fué el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello. Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fué por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos.’

TE PUEDE INTERESAR: Padres de Debanhi Escobar irán a la FGR a presentar cuarto meta peritaje

Por su parte, en la conversación que tuvieron Sheinbaum y Petro, en relación con los conflictos de Medio Oriente con Estados Unidos e Israel, se reafirmó que existe ‘la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo’.

Temas


Diplomacia
política
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Colombia
México

Personajes


Claudia Sheinbaum
Gustavo Petro

Organizaciones


SRE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

