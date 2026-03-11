Padres de Debanhi Escobar irán a la FGR a presentar cuarto meta peritaje

    Padres de Debanhi Escobar irán a la FGR a presentar cuarto meta peritaje
    Dentro de unos 15 días, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa esperan acudir a la FGR para que les admitan el meta peritaje que realizaron con expertos independientes. ARACELY CHANTAKA

A casi cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de la joven todavía no hay avances en el caso

Monterrey, Nuevo León.- A casi cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de Debanhi Susana Escobar, sus padres están en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) admita el cuarto meta peritaje que se realizó sobre el caso para su muerte sea tipificada como feminicidio y se avance en las investigaciones.

Durante la reciente marcha del 8M, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven, manifestaron que no dejarán su empeño de alcanzar la justicia para su hija, desaparecida el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo, y cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del lugar donde fue vista por última vez con vida.

“Lamentablemente ya son cuatro años y la Fiscalía General de la República no lo ha tipificado como feminicidio y es lamentable que la Fiscalía a este momento no lo haya tipificado como tal cuando tenemos todos los documentos”, dijo Mario Escobar

Mencionó que en 15 días, él y su esposa irán a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, para presentar el cuarto meta peritaje que se ha trabajado durante seis meses.

“Esperemos que ahora sí (la muerte de su hija) lo tipifiquen como feminicidio”, expuso.

Un meta peritaje consiste en una revisión integral y comparativa de los estudios forenses previos y se realiza con la participación de expertos independientes.

Se espera que esta cuarta revisión ayude a corroborar que fue un feminicidio la muerte de la joven, de 18 años.

Por su parte, Bazaldúa agradeció las muestras de apoyo y empatía de la gente en su lucha por la búsqueda de justicia.

“Seguimos buscando evidencias para que la Fiscalía General de la República nos las acepte y acepte que fue un feminicidio porque accidente no fue, está muy claro todo”, puntualizó.

