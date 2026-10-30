Sí hubo fraude procesal contra Herdez, trabajador nunca existió; familiares piden liberar a abogada detenida

El caso mantiene bajo investigación a la abogada Irene “N”, quien actualmente se encuentra recluida en un penal. Mientras las autoridades continúan con las indagatorias, familiares de la litigante han solicitado su liberación a través de redes sociales, bajo el argumento de que únicamente realizaba su trabajo como defensora de un empleado.

Las investigaciones por el presunto fraude procesal contra Grupo Herdez dieron un giro luego de que se estableciera que Alfredo Jorge Colín, quien fue representado en un juicio laboral contra la compañía, nunca trabajó para ella.

Sin embargo, los datos contenidos en el expediente apuntan a una situación distinta: la persona que habría dado origen al conflicto laboral no tenía una relación de trabajo con la empresa.

UNA DEMANDA LABORAL QUE TERMINÓ EN CONDENA CONTRA HERDEZ

De acuerdo con las investigaciones iniciadas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), y que posteriormente fueron trasladadas al ámbito federal, la propia abogada reconoció que Alfredo Jorge Colín, a quien representaba legalmente, nunca había sido empleado de Herdez.

A pesar de ello, en 2007 se inició un juicio laboral en contra de la compañía, con el objetivo de obtener el pago de una cantidad determinada por supuestas obligaciones laborales.

El procedimiento avanzó durante varios años hasta que concluyó con una resolución condenatoria contra la empresa. Esto permitió que la parte demandante obtuviera medidas de embargo sobre bienes y recursos de Herdez.

Según la compañía, estas acciones alcanzaron sus oficinas, una de sus plantas y una cuenta bancaria que contenía más de 650 millones de pesos. Los recursos y bienes afectados fueron recuperados posteriormente.

ABOGADA SEÑALÓ QUE LE PIDIERON EXIGIR 20 MILLONES DE PESOS

Uno de los elementos relevantes del expediente es la declaración que Irene “N” rindió ante la Fiscalía, en la que señaló que su entonces jefe, el abogado Humberto Cavazos, le habría dado instrucciones para acudir con otros litigantes a las instalaciones de Herdez.

Según su testimonio, la indicación era solicitar a la empresa 20 millones de pesos en efectivo para evitar que se concretara el embargo de todas sus cuentas bancarias.

La declaración forma parte de los elementos que las autoridades revisan para esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento laboral y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

El señalamiento también coloca bajo revisión la actuación de los abogados que participaron en el caso, así como las circunstancias en las que se promovió la demanda que terminó afectando el patrimonio de la compañía.

FAMILIARES PIDEN LIBERAR A LA LITIGANTE

Mientras avanza la investigación, familiares de Irene “N” han utilizado las redes sociales para pedir que sea puesta en libertad. Su postura es que la abogada únicamente representaba los intereses de un trabajador y que su detención no debería derivar de haber ejercido su profesión.

No obstante, las indagatorias señalan que el supuesto trabajador nunca tuvo una relación laboral con Herdez, un elemento central para determinar si existió una actuación irregular durante el juicio.

La empresa presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades después de las afectaciones derivadas del procedimiento laboral.