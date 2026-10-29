Herdez mantiene batalla legal por presunto fraude de 20 millones: tribunal reactiva el caso

El caso por la presunta extorsión a Grupo Herdez continuará su curso luego de que un tribunal federal ordenara mantener activo el proceso penal. La resolución impide que quede firme el desistimiento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó en mayo de 2026.

La controversia gira en torno a una demanda laboral iniciada en 2007, que, según las investigaciones, habría utilizado documentos alterados y una relación de trabajo presuntamente inexistente para obtener un beneficio económico de 20 millones de pesos.

La decisión judicial permite que el procedimiento siga ante el juez correspondiente, sin que esto signifique que las acusaciones hayan quedado demostradas.

TRIBUNAL FEDERAL ORDENA CONTINUAR EL CASO HERDEZ

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió a Grupo Herdez una suspensión definitiva para evitar que se detuviera el proceso.

La determinación llegó después de que la fiscalía capitalina se desistiera de la acción penal durante una audiencia celebrada el 19 de mayo de 2026. La dependencia argumentó que existían irregularidades en el expediente y que no había elementos suficientes para continuar con la acusación.

La empresa impugnó esa decisión mediante un juicio de amparo. Tras revisar el asunto, los magistrados consideraron que el desistimiento podía resultar contrario a la Constitución y ordenaron que el procedimiento continuara.

¿CÓMO COMENZÓ LA PRESUNTA EXTORSIÓN A GRUPO HERDEZ?

El origen del caso se remonta al expediente laboral 578/2007, promovido en representación de Alfredo Jorge Colín Huerta contra la empresa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la demanda habría sido elaborada desde el despacho del abogado Humberto Cavazos Chena, donde trabajaba Irene León Escamilla.

Según la declaración de la litigante ante las autoridades, el supuesto trabajador nunca había laborado para Grupo Herdez. La investigación señala que se habrían utilizado documentos alterados para sostener la demanda y conseguir una resolución favorable.

Posteriormente, el litigio derivó en una condena contra la empresa. Según el testimonio atribuido a León Escamilla, abogados acudieron a solicitar 20 millones de pesos en efectivo bajo la advertencia de que podrían embargarse cuentas bancarias de la compañía.

Estos señalamientos forman parte de las investigaciones ministeriales y deberán ser valorados por las autoridades judiciales.