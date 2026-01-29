Siguen graves emecistas tras ataque en Sinaloa; diputada perdió un ojo

México
/ 29 enero 2026
    Siguen graves emecistas tras ataque en Sinaloa; diputada perdió un ojo
    Los emecistas Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos el miércoles en Culiacán. FOTO: CUARTOSCURO

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio una actualización sobre el estado de salud de los legisladores

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), informó que los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, baleados la tarde de ayer miércoles en Culiacán, se encuentran en el hospital en estado grave, pero estables.

”Los dos están hospitalizados de gravedad, los familiares, los médicos están a cargo de sus vidas [...] nos han comunicado que han sido sometido los dos a procesos de intervenciones quirúrgicas, en el caso de Sergio Torres la intervención quirúrgica en quirófano fue exitosa y ahorita está en un estado delicado, pero estable; como ustedes saben, cuando las heridas se dan en la cabeza el cerebro requiere un espacio de 48 horas para emitir un diagnóstico para poder esperar a que baje la inflamación y los doctores puedan tener certeza de cuál es el estado de salud en la que se encuentra, celebramos que esté con vida en estos momentos y que esté dando esta batalla.

TE PUEDE INTERESAR: Tras ataque a diputados de MC, mandan a mil 600 militares a Sinaloa

”En el caso de nuestra compañera Elizabeth Montoya, ha estado consciente, ya ha estado caminando, también fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo, tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida, pero ella está fuera de peligro, con lo delicado que implican los cuidados de estas lesiones.

”Los dos acompañantes también están con vida, como el ataque fue por atrás y nuestros dos compañeros iban en el asiento de atrás fueron los más afectados”, explicó el líder emecista.

