Siguen sin extraditar a socio de Peak detenido en España

México
/ 29 octubre 2025
    Siguen sin extraditar a socio de Peak detenido en España
    Junto a socio, es acusado de defraudar a inversionistas por un monto de 800 millones de pesos. FOTO: ESPECIAL

Asegura fiscal de NL que continúan trámites para que Víctor Hugo ‘N’ sea enviado a México para responder por presunto fraude millonario

A casi un mes de haber sido detenido en España, Víctor Hugo “N”, uno de los socios del fondo de inversión Peak Investment Fund Management, acusado de cometer un fraude millonario en Nuevo León, continúa sin ser extraditado a México.

El Fiscal General Javier Flores, informó este miércoles que las autoridades estatales siguen los procedimientos establecidos en los tratados internacionales con España para concretar su extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Prevé Ricardo Monreal reducciones a autónomos por 18 mmdp en 2026

“Se está haciendo copia y certificado de las carpetas que tenemos y se está en trámite para lograr la extradición”, explicó el Fiscal tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la Fiscalía, una vez que concluyan los trámites formales, Víctor Hugo “N” podrá ser trasladado al Estado para enfrentar el proceso penal en su contra.

El empresario y su socio Arturo “N”, quien continúa prófugo, son señalados por haber defraudado a decenas de inversionistas con un monto estimado en 800 millones de pesos, a través del fondo Peak Investment Fund Management.

Las denuncias fueron presentadas desde el año pasado, y en febrero de 2025 un juez de control giró órdenes de aprehensión contra ambos y los acusados huyeron del País.

En agosto, la Fiscalía solicitó una ficha roja de Interpol para su localización, y el 30 de septiembre, Víctor Hugo fue detenido en territorio español.

Sobre el paradero de Arturo “N”, Flores señaló que las alertas internacionales continúan activas, pero hasta el momento no se tiene información concreta sobre su ubicación.

“Se están haciendo las alertas ahí de migraciones”, agregó el funcionario.

La Interpol mantiene activa la ficha roja para su localización, ya que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de que no se encuentra en México.

Temas


Justicia
Fraudes

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual
Peatones caminan en Santiago de Cuba después del paso del huracán Melissa.

Ofrece EU ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos.

Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
Durante el 30 de octubre, las almas de difuntos son conmemoradas de frente al Día de Muertos.

Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre?
Omar Bravo quedó fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene su vínculo con la FIFA, pero no será embajador local.

Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares