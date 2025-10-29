Siguen sin extraditar a socio de Peak detenido en España

A casi un mes de haber sido detenido en España, Víctor Hugo “N”, uno de los socios del fondo de inversión Peak Investment Fund Management, acusado de cometer un fraude millonario en Nuevo León, continúa sin ser extraditado a México.

El Fiscal General Javier Flores, informó este miércoles que las autoridades estatales siguen los procedimientos establecidos en los tratados internacionales con España para concretar su extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Prevé Ricardo Monreal reducciones a autónomos por 18 mmdp en 2026

“Se está haciendo copia y certificado de las carpetas que tenemos y se está en trámite para lograr la extradición”, explicó el Fiscal tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la Fiscalía, una vez que concluyan los trámites formales, Víctor Hugo “N” podrá ser trasladado al Estado para enfrentar el proceso penal en su contra.

El empresario y su socio Arturo “N”, quien continúa prófugo, son señalados por haber defraudado a decenas de inversionistas con un monto estimado en 800 millones de pesos, a través del fondo Peak Investment Fund Management.

Las denuncias fueron presentadas desde el año pasado, y en febrero de 2025 un juez de control giró órdenes de aprehensión contra ambos y los acusados huyeron del País.

En agosto, la Fiscalía solicitó una ficha roja de Interpol para su localización, y el 30 de septiembre, Víctor Hugo fue detenido en territorio español.

Sobre el paradero de Arturo “N”, Flores señaló que las alertas internacionales continúan activas, pero hasta el momento no se tiene información concreta sobre su ubicación.

“Se están haciendo las alertas ahí de migraciones”, agregó el funcionario.

La Interpol mantiene activa la ficha roja para su localización, ya que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de que no se encuentra en México.