Prevé Ricardo Monreal reducciones a autónomos por 18 mmdp en 2026

/ 29 octubre 2025
    Prevé Ricardo Monreal reducciones a autónomos por 18 mmdp en 2026
    Monreal anticipó reducciones al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y al Poder Legislativo. FOTO: CUARTOSCURO

El coordinador de los diputados de Morena anticipó reasignaciones en el PEF 2026 sin tocar el gasto del gobierno federal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció reasignaciones por alrededor de 18 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, pero sin tocar el gasto del Gobierno federal.

El legislador comentó que, de acuerdo con el anteproyecto de dictamen que ya tiene listo la Comisión de Presupuesto, las reducciones se concentrarán en los poderes y organismos autónomos, como ha ocurrido en años anteriores.

Monreal detalló que las reasignaciones serán resultado de disminuciones al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y al Poder Legislativo.

Adelantó que los recursos obtenidos por estos movimientos se asignarán a los rubros educación, cultura, campo e infraestructura carretera, entre otros.

“Si se confirma la Ley de Ingresos, van a sufrir merma del proyecto original el Poder Judicial, con todas sus instituciones, el Tribunal Electoral, INE y nosotros, Cámara de Diputado que no tiene ningún aumento, no tiene el aumento que se había planteado del 3 por ciento, queda igual que este año, igual que el Senado de la República”, detalló.

El legislador morenista anunció que la Comisión de Presupuesto, presidida por la morenista Merilyn Gómez Pozos, ya tiene listo un anteproyecto de dictamen del presupuesto 2026, cuya discusión podría iniciar la próxima semana, si el Senado no realiza modificaciones al paquete en materia de ingresos.

Monreal dijo que, en total, las reasignaciones consideradas oscilan entre 17 y 18 mil millones de pesos.

“Yo calculó que (las reasignaciones) oscilarán entre 17 y 18 mil millones de pesos en sectores fundamentales, como por ejemplo, educación, cultura, campo, infraestructura carretera y otras”, mencionó.

El coordinador morenista aseguró que el anteproyecto del PEF 2026 fue elaborado en la Cámara de Diputados, aunque reconoció que siempre hay pláticas con Hacienda.

