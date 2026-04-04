Sinaloa refuerza trabajos en mina Santa Fe para hallar a 3 mineros

Los trabajos de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, entraron en una nueva fase centrada en el reforzamiento estructural del yacimiento, con el objetivo de garantizar condiciones seguras que permitan avanzar en la localización de los tres mineros que permanecen atrapados desde el accidente registrado el pasado 25 de marzo.

REFUERZAN ESTRUCTURA PARA AVANZAR RESCATE

Las autoridades informaron que la estrategia actual se enfoca en consolidar la estabilidad interna de la mina, luego de detectar condiciones de riesgo derivadas de acumulaciones de lodo y agua, así como de la inestabilidad en algunas zonas del yacimiento.

Como parte de estas acciones, se inició la construcción de estructuras de contención y refuerzo que permitan soportar la presión hidráulica y reducir el riesgo de nuevos derrumbes. Entre las medidas implementadas se contempla la edificación de un tapón de concreto, diseñado para estabilizar el área afectada y facilitar el acceso seguro de los equipos de rescate.

Estas labores son consideradas clave para poder continuar con las maniobras en el interior de la mina, donde las condiciones han sido calificadas como complejas debido a la presencia de material inestable.

PARTICIPAN ESPECIALISTAS EN TRABAJOS TÉCNICOS

En el operativo participan diversas dependencias federales y estatales, así como personal técnico especializado. Entre ellos se encuentran equipos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes han ingresado al sitio para fortalecer las acciones de apuntalamiento y evaluación estructural.

El despliegue técnico busca generar condiciones que permitan avanzar de manera sostenida y segura en la búsqueda, priorizando en todo momento la integridad de los rescatistas.

De acuerdo con la información oficial, las decisiones operativas se toman con base en recomendaciones de especialistas, particularmente ante la presencia de un tapón natural de rezaga y lodo que ha complicado el acceso a las zonas donde se presume podrían encontrarse los trabajadores atrapados.

CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA MINA DE SANTA FE

El incidente ocurrió en la zona de jales de la mina —donde se depositan residuos de la actividad extractiva— y dejó inicialmente a cuatro trabajadores atrapados.

Días después del accidente, uno de los mineros fue localizado con vida y ya se encuentra fuera de peligro, lo que ha mantenido la expectativa de encontrar a los tres restantes en condiciones similares.

Desde entonces, las labores de rescate se han mantenido de forma continua, acumulando cientos de horas de trabajo en condiciones adversas, marcadas por la profundidad del yacimiento, la presencia de agua y la inestabilidad del terreno.

OPERATIVO CONTINÚA CON PRIORIDAD EN LA SEGURIDAD

Las autoridades han reiterado que el avance del operativo depende directamente de garantizar la seguridad estructural de la mina, por lo que las acciones de reforzamiento no solo son una etapa previa, sino un componente esencial de la estrategia de rescate.

En este contexto, el objetivo inmediato es habilitar rutas seguras que permitan a los equipos ingresar a nuevas áreas del yacimiento y continuar con la búsqueda de los tres mineros, sin poner en riesgo al personal involucrado en las labores.

El operativo se mantiene activo bajo coordinación interinstitucional, mientras persisten los esfuerzos por localizar a los trabajadores atrapados y avanzar en una de las emergencias mineras más complejas registradas recientemente en el país.