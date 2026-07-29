SIPINNA pide proteger a adolescente denunciante en caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz

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    SIPINNA pide proteger a adolescente denunciante en caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz
    SIPINNA llamó a proteger a la adolescente denunciante del caso Alberto Jasso y pidió evitar la violencia digital, el hostigamiento y la revictimización. Redes sociales

SIPINNA pidió proteger a la adolescente denunciante del caso Alberto Jasso y frenar las amenazas, el hostigamiento y la revictimización

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA) emitió un llamado urgente para proteger a una adolescente que denunció presuntos hechos de violencia sexual cometidos por un docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, luego de que la joven fuera objeto de amenazas, hostigamiento, desacreditaciones y violencia digital tras la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz.

El pronunciamiento fue difundido este 29 de julio de 2026, en un contexto marcado por el debate público generado después de que el docente se privara de la vida el pasado 21 de julio, tras publicar un video y una carta en los que afirmó enfrentar una denuncia por presunto abuso sexual que, según sostuvo, era falsa. En sus mensajes, Jasso Cruz no presentó un número de expediente ni documentos oficiales relacionados con el proceso.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que Alberto Israel Jasso Cruz se desempeñaba como profesor del IEMS y que existía una denuncia en su contra. Sin embargo, el procedimiento no llegó a una resolución judicial que permitiera determinar responsabilidades, por lo que no existe una sentencia que establezca si la denuncia era falsa o si el docente era responsable de los hechos señalados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/lo-que-sabemos-sobre-el-caso-del-profesor-alberto-jasso-presuntamente-acusado-de-abuso-a-alumna-EB22457627

SIPINNA LLAMA A EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN DE LA ADOLESCENTE

En su comunicado, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA hizo un llamado dirigido a autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, medios de comunicación, plataformas digitales y sociedad en general para actuar frente a los actos de violencia digital y mediática que enfrenta la adolescente denunciante.

La dependencia señaló:

“Ninguna niña, niño o adolescente debe ser revictimizado por denunciar violencia. Denunciar es un derecho, nunca un motivo para sufrir amenazas, hostigamiento o exposición pública.”

Asimismo, agregó:

“La muerte del presunto responsable no extingue los derechos de la víctima ni libera al Estado de su obligación de garantizar la verdad, la protección, la reparación integral y el acceso a la justicia.”

El organismo recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a la justicia “en condiciones de seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos”, colocando en el centro el principio del interés superior de la niñez previsto en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

RECUERDA QUE DENUNCIAR VIOLENCIA ES UN DERECHO

La Secretaría Ejecutiva señaló que, conforme a los artículos 13 y 83 de la LGDNNA, denunciar hechos de violencia constituye un ejercicio legítimo del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, protegidos y acceder a la justicia.

En ese sentido, enfatizó:

“El ejercicio de este derecho no puede generar represalias, hostigamiento, estigmatización, exposición pública, amenazas o cualquier forma de revictimización, ya sea en espacios físicos o digitales.”

También indicó que, aunque la muerte del presunto responsable extingue la acción penal en su contra, ello no elimina los derechos de la víctima.

“La muerte de la persona señalada como presunto responsable extingue la acción penal en su contra; sin embargo, no extingue el derecho de la víctima a la verdad, a la justicia, a la reparación integral ni a la protección del Estado. Tampoco releva a las autoridades de continuar las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar los derechos de la adolescente.”

PROTECCIÓN DE IDENTIDAD Y RESPONSABILIDAD DE MEDIOS Y PLATAFORMAS

En el comunicado, la SE SIPINNA recordó que los artículos 76 y 77 de la LGDNNA, así como la Observación General No. 25 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, establecen la obligación de proteger la identidad, privacidad y datos personales de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, señaló que está prohibida la difusión de imágenes, nombres o cualquier información que permita identificar directa o indirectamente a personas menores de edad involucradas en procedimientos judiciales o situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, sostuvo que los medios de comunicación y las plataformas digitales tienen la responsabilidad ética y jurídica de evitar la difusión de contenidos que vulneren la dignidad de niñas, niños y adolescentes o que propicien su revictimización.

EXHORTO A AUTORIDADES, MEDIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Como parte del pronunciamiento, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA emitió tres exhortos.

El primero está dirigido a las autoridades de procuración de justicia y de protección de niñas, niños y adolescentes para que implementen de manera inmediata todas las medidas necesarias para proteger la integridad física, psicológica y emocional de la adolescente y de su familia.

El segundo solicita a medios de comunicación, plataformas digitales y usuarios de redes sociales retirar y abstenerse de difundir cualquier contenido que permita identificar o revictimizar a la adolescente, privilegiando el respeto a su dignidad y a sus derechos.

Finalmente, el tercero exhorta a las instituciones educativas a garantizar un entorno escolar seguro, libre de violencia, discriminación y represalias, además de asegurar la continuidad de la trayectoria educativa de la estudiante.

La Secretaría concluyó su posicionamiento señalando:

“La protección de las niñas, niños y adolescentes no admite excepciones. Su derecho a denunciar debe ser acompañado por instituciones que garanticen justicia, reparación y protección integral, nunca por entornos que reproduzcan la violencia.”

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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