$!Lo que sabemos sobre el caso del profesor Alberto Jasso, presuntamente acusado de abuso a alumna

La muerte de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la presunción de inocencia, los protocolos institucionales y el acompañamiento que reciben tanto las personas denunciantes como los acusados durante una investigación, en este caso por presunto abuso sexual contra una estudiante del plantel Carmen Serdán. Previo a privarse de la vida el pasado 21 de julio, Jasso Cruz dejó grabado un video de 3 minutos con 37 segundos y publicó una carta en la que explicó que enfrentaba una denuncia por presunto abuso sexual, de la cual afirmó que era falsa, sin presentar número de expediente o alguna citación. “En un momento dejaré este plano existencial” es la frase con la que un profesor comenzó un mensaje grabado antes de realizar lo que él describió como “un acto de rebeldía y un sacrificio”.

Así como defendió su inocencia y expresó su inconformidad con el tratamiento institucional de la acusación; también expuso el nombre completo y rostro de la presunta víctima. Ante su decisión, afirmó que no debía entenderse como una aceptación de culpabilidad, sino como una protesta frente a lo que consideraba una injusticia: “Enfrentar una acusación de esta índole es una situación estresante y desmoralizadora”, expresó el profesor. En la denuncia, a la que hizo referencia el profesor, la estudiante señaló que el sujetó la tocó en al menos seis ocasiones durante un mismo día, situación que según su testimonio le provocó una crisis de ansiedad y fue hospitalizada. Hizo un llamado para garantizar investigaciones exhaustivas, acompañamiento psicológico y jurídico para todas las personas involucradas en el debido proceso.

PROVOCA INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES Tras conocerse el caso, docentes y usuarios de redes sociales impulsaron la campaña #JusticiaParaElProfesorAlbertoJasso, mediante la cual exigen revisar los procedimientos del IEMS y de las autoridades. Alberto Israel Jasso Cruz era profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México. De acuerdo con el propio maestro, tenía cerca de 35 años de trayectoria docente, de los cuales 25 años los dedicó al IEMS y casi una década a impartir clases en preparatorias del Estado de México. En el video que difundió antes de morir inició con un mensaje contundente: “Soy el maestro Alberto y en un momento dejaré este plano existencial; explicaré por qué”. Posteriormente, afirmó que nunca había enfrentado una situación similar durante su carrera profesional y reveló que el 14 de julio fue denunciado por una estudiante identificada como Ramírez Maya Estrella Jocelin, quien lo acusó de haber cometido abuso sexual. El docente negó categóricamente los señalamientos y sostuvo que la denuncia fue presentada tanto ante el área jurídica del IEMS como ante el Ministerio Público. Al mismo tiempo, es importante señalar que la denuncia por presunto abuso sexual no había concluido mediante una resolución judicial, por lo que los hechos denunciados no fueron determinados por una sentencia.

LA CARTA Además del video, Alberto Israel Jasso difundió un documento donde relató cronológicamente lo ocurrido desde el inicio del ciclo escolar. Según su versión, la madre de la alumna le informó que su hija enfrentaba trastornos y dificultades de aprendizaje, por lo que le pidió apoyo académico. Meses después, explicó que la estudiante fue suspendida por consumo de alcohol y posteriormente, solicitó entregar tareas mientras cumplía la sanción. En el documento también se lee que la alumna dijo que tomaba alcohol con su mamá, por lo que el profesor decidió no preguntar más. En el escrito también describió que durante los primeros días de julio, la alumna acudió a trabajar en un cubículo donde él le prestó útiles escolares, papel y marcadores. Señaló que en una ocasión la encontró aparentemente dormida sobre la mesa y dijo haberla tocado en el hombro para despertarla. Más tarde le ofreció comida y conversaron sobre alternativas para regularizar sus materias. El profesor sostuvo que esos hechos fueron posteriormente interpretados como parte de la denuncia presentada en su contra. Aseguró que durante una reunión con representantes jurídicos del Instituto y del sindicato le recomendaron conseguir asesoría legal especializada, pues enfrentaría una investigación administrativa y otra penal. También afirmó que directivos ya conocían la denuncia antes de notificarle formalmente. En su mensaje final explicó que su decisión no significaba aceptar culpabilidad, sino un acto de protesta. Afirmó que pretendía llamar la atención sobre lo que consideraba deficiencias del sistema de justicia y defender el principio de presunción de inocencia. También expresó que una acusación de esta naturaleza puede afectar el patrimonio, la vida laboral, las relaciones personales y provocar rechazo social, incluso si posteriormente una persona resulta absuelta. Alberto Jasso hizo un llamado a los docentes para mantener una relación estrictamente profesional con sus alumnos y pidió que se revisen los procedimientos aplicados en este tipo de casos. IEMS PIDE RESPETAR DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS INVOLUCRADAS EI IEMS emitió un comunicado sobre el fallecimiento de un profesor, en el cual acusó que la desinformación en torno al caso propicia escarnio y revictimización de las personas afectadas por un posible hecho violento. Refrendó su compromiso de “respetar, promover y hacer vivenciales los Derechos Humanos, de todas las personas; especialmente estudiantes y personas trabajadoras del Instituto, sin importar su nivel de responsabilidad”. Asimismo, apeló a los derechos humanos de todas las personas involucradas, ‘sin importar su nivel de responsabilidad’. La institución educativa pidió respetar el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la privacidad y resguardo de datos personales, así como a la salud. Aseguró que existe “desinformación difundida en torno al fallecimiento de una persona trabajadora y la difusión de datos personales de una persona adolescente estudiante, ambas de esta institución”, a lo que calificó la dependencia “propiciando escarnio y revictimización de las personas afectadas por un posible hecho violento”.

“Conminamos a todas las personas trabajadoras y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, e invitamos a la comunidad escolar, comunidad en general y medios de comunicación, a evitar la difusión de desinformación, datos personales confidenciales de las personas, notas tendenciosas, y actos que promuevan el escamio, la revictimización y discursos de odio en agravio de cualquier persona”, expresó el IEMS. Aseguró confiar en el profesionalismo, empatía, solidaridad y responsabilidad de la comunidad escolar para salvaguardar la integridad física, moral y psicológica de las personas denunciantes, víctimas, testigos y trabajadores relacionados con los hechos, para permitir a las autoridades brindar justicia a todas las personas afectadas. Destacó que ha tenido una “actuación institucional objetiva, leal y con la debida diligencia: en todos los procedimientos de investigación, atención y cumplimiento de mandatos de autoridades externas a la institución, como se realizó en los hechos” a los que se refirió que “han sido objeto de una campaña de desinformación”. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya recaba información para esclarecer el caso del maestro acusado de abuso sexual.

MOVILIZACIONES Tras conocerse el fallecimiento del profesor, alumnos del IEMS de la Ciudad de México anunciaron movilizaciones para exigir justicia tras la muerte del Jasso Cruz, luego de acudir al sepelio del docente el pasado 24 de julio. Integrantes de la comunidad estudiantil informaron que efectuarán distintas acciones para defender su memoria y solicitar que las autoridades esclarezcan las circunstancias del caso. “Que se le haga justicia, porque el profesor sólo pecó de preocuparse de más por sus alumnos; queremos que se limpie su nombre”, declaró Karina, una de sus alumnas, de acuerdo con el medio de comunicación N+. Mientras que otra estudiante identificada como Marianne, aseguró que convivió a solas con el docente en diferentes momentos y que nunca recibió un trato irrespetuoso. Montserrat, también alumna del plantel, lo recordó como “un buen profesor” y “un buen hombre” que brindaba apoyo a quienes lo necesitaban, ambas para el mismo medio de comunicación. Fue convocada para el lunes 27 de julio al exterior del plantel Carmen Serdán, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 11:00 horas. Jóvenes instalaron un memorial con carteles, flores y veladoras, por la muerte del maestro Alberto Jasso. LEY ALBERTO Además de las movilizaciones, comenzó a circular en redes una supuesta propuesta de la Ley Alberto, la cual busca fortalecer la presunción de inocencia y revisar los protocolos escolares ante denuncias contra docentes. Junto a aplicar medidas preventivas sin anticipar culpabilidades, evitar la exposición pública de las partes y brindar acompañamiento psicológico y legal tanto a denunciantes como a personas acusadas. Así como sancionar las denuncias deliberadamente falsas. Desde el caso, la organización Equidad y Justicia, junto a docentes, colectivos y usuarios de redes sociales promovió la propuesta, que busca impulsar reformas legales y administrativas destinadas a fortalecer la presunción de inocencia, garantizar el debido proceso y proteger a las víctimas reales de algún delito. Señalan que una acusación falsa o no investigada exhaustivamente puede ocasionar daños graves en la reputación, la vida profesional, las relaciones familiares y la estabilidad emocional de una persona, en este caso sería el señalado. Aunque esta propuesta no ha llegado a ningún poder legislativo, ni al Congreso, tampoco se ha conocido un documento legislativo con artículos, sanciones o reformas específicas ni se conoce las disposiciones específicas sobre posibles sanciones.

FACT CHECKING EN LA MUERTE DE ALBERTO JASSO Este caso, como cualquier otro que obtiene una relevancia en redes sociales, no sólo ha causado indignación en redes sociales, también ha generado desinformación y mensajes de odio a las víctimas que denuncian. Generó múltiples afirmaciones sin evidencia, cómo: Alberto Jasso existió y era profesor del IEMS, así como que se presentó una denuncia en su contra, sin embargo, no es posible comprobar que se tratara de una denuncia falsa y que el señalado fuera culpable, ya que el proceso no llegó a una resolución judicial para determinar la responsabilidad de los involucrados.. Cabe destacar que la IEMS tenía conocimiento del caso, ya que emitió un comunicado oficial pidiendo parar la desinformación, respetar el debido proceso, la protección de datos personales, la presunción de inocencia, así como la salud física y emocional de las personas involucradas. Así como hasta el momento no existe una iniciativa formal denominada “Ley Alberto”, tampoco es respaldada por un legislador o militante de algún partido político, esto al ser una propuesta social. Por otro lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2024 un total de 244 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales del país por violencia sexual ocurrida en escuelas. Concentrándose dos de cada cinco casos en tres entidades de México: Estado de México: 23%; Ciudad de México: 11.1%; Chihuahua: 10.7 por ciento. Demostrando que la violencia sexual en la escuela no es un fenómeno aislado y que es un reto de atender denuncias con protocolos eficaces, transparencia y respeto para las instituciones. Las únicas imágenes y afirmaciones sobre su funeral son las que difundió el medio de comunicación antes mencionado, en el que afirma que el sepelio se llevó a cabo en el panteón de San Miguel Tecopoalan en el Estado de México el pasado jueves 23 de julio; sin embargo, esa localidad no aparece en una búsqueda por internet. Por otro lado, páginas en Facebook comenzaron a difundirse imágenes de un supuesto funeral, pero las imágenes fueron tomadas de otro caso, el de un maestro llamado Miguel Ángel González Barrios, ocurrido el 17 de julio en Guatemala. También se difundió un par de videos de la supuesta víctima, aparentemente de dos personas diferentes por sus características físicas con la imagen compartida por Jasso en su video, por lo que no es posible determinar si se trata de la visita.