Sismológico Nacional confirmó sismo de 5.5 en Jalisco

México
/ 5 diciembre 2025
    Sismológico Nacional confirmó sismo de 5.5 en Jalisco
    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó un temblor al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. FOTO: VANGUARDIA

Hasta el momento se desconocen afectaciones derivadas del movimiento telúrico, cuyo epicentro fue a 231 km de Cihuatlán, Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó un temblor al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. El reporte preliminar indica que el fenómeno de magnitud 5.5 ocurrió a las 13:33 horas de este 5 de diciembre.

En una breve publicación en X (antes Twitter), la dependencia detalló que el epicentro se localizó a 231 kilómetros al suroeste del municipio, con una profundidad de 5 kilómetros.

Hasta las 15:00 horas, Protección Civil no ha emitido un reporte por afectaciones; sin embargo, es recomendable prestar especial atención a los avisos por probables réplicas.

ESTO DEBES HACER EN CASO DE SISMO

El protocolo de actuación se divide en acciones antes, durante y después del evento, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

1. Antes del sismo:

* Prepara un plan familiar de emergencia e identifica las zonas de seguridad dentro y fuera de tu hogar.

* Identifica las rutas de evacuación y los puntos de reunión cercanos.

* Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, y documentos importantes.

* Asegura objetos pesados (muebles, libreros, cuadros) a las paredes o al piso para evitar que caigan.

2. Durante el sismo:

* Mantén la calma y evita el pánico.

* No corras, no grites, no empujes.

* Agáchate, cúbrete y sujétate: colócate debajo de una mesa o escritorio resistente, agarrándote firmemente de una de sus patas para protegerte de objetos que caen.

* Aléjate de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caerse.

* Si no puedes resguardarte bajo un mueble, busca refugio junto a un muro de carga o columna, en una zona de menor riesgo.

* No uses elevadores ni escaleras durante el movimiento.

* Si estás en el exterior, aléjate de edificios, postes, cables de luz y árboles que puedan caer.

* Si estás conduciendo, detente en un lugar seguro (lejos de estructuras elevadas o postes), apaga el motor y permanece dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

* Si te es posible, cierra las llaves de gas y corta la electricidad.

3. Después del sismo:

* Verifica tu estado de salud y el de las personas a tu alrededor.

* Utiliza solo linternas a pilas para iluminarte; no enciendas fósforos ni velas, ya que podría haber fugas de gas.

* Evacúa el inmueble siguiendo las rutas establecidas y dirígete al punto de reunión, solo si la ruta es segura y el movimiento ha cesado por completo.

* Usa el teléfono únicamente para emergencias.

* Comunícate con familiares o amigos a través de redes sociales o mensajes de texto si es posible.

* No regreses al edificio hasta que las autoridades (Protección Civil o brigadistas) confirmen que la estructura es segura para ser ocupada nuevamente.

* Mantente informado a través de medios oficiales y no propagues rumores.

Recuerda que es sumamente importante mantener la calma en todo momento. Con estas actividades, se prevé que resguardes tu integridad y la de tus seres queridos.

Temas


Sismos
Terremotos

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


SSN

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

