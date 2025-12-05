Sismológico Nacional confirmó sismo de 5.5 en Jalisco

1. Antes del sismo:

* Prepara un plan familiar de emergencia e identifica las zonas de seguridad dentro y fuera de tu hogar.

* Identifica las rutas de evacuación y los puntos de reunión cercanos.

* Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, y documentos importantes.

* Asegura objetos pesados (muebles, libreros, cuadros) a las paredes o al piso para evitar que caigan.

2. Durante el sismo:

* Mantén la calma y evita el pánico.

* No corras, no grites, no empujes.

* Agáchate, cúbrete y sujétate: colócate debajo de una mesa o escritorio resistente, agarrándote firmemente de una de sus patas para protegerte de objetos que caen.

* Aléjate de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caerse.

* Si no puedes resguardarte bajo un mueble, busca refugio junto a un muro de carga o columna, en una zona de menor riesgo.

* No uses elevadores ni escaleras durante el movimiento.

* Si estás en el exterior, aléjate de edificios, postes, cables de luz y árboles que puedan caer.

* Si estás conduciendo, detente en un lugar seguro (lejos de estructuras elevadas o postes), apaga el motor y permanece dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

* Si te es posible, cierra las llaves de gas y corta la electricidad.

3. Después del sismo:

* Verifica tu estado de salud y el de las personas a tu alrededor.

* Utiliza solo linternas a pilas para iluminarte; no enciendas fósforos ni velas, ya que podría haber fugas de gas.

* Evacúa el inmueble siguiendo las rutas establecidas y dirígete al punto de reunión, solo si la ruta es segura y el movimiento ha cesado por completo.

* Usa el teléfono únicamente para emergencias.

* Comunícate con familiares o amigos a través de redes sociales o mensajes de texto si es posible.

* No regreses al edificio hasta que las autoridades (Protección Civil o brigadistas) confirmen que la estructura es segura para ser ocupada nuevamente.

* Mantente informado a través de medios oficiales y no propagues rumores.