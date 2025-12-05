Sismológico Nacional confirmó sismo de 5.5 en Jalisco
Hasta el momento se desconocen afectaciones derivadas del movimiento telúrico, cuyo epicentro fue a 231 km de Cihuatlán, Jalisco
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó un temblor al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. El reporte preliminar indica que el fenómeno de magnitud 5.5 ocurrió a las 13:33 horas de este 5 de diciembre.
En una breve publicación en X (antes Twitter), la dependencia detalló que el epicentro se localizó a 231 kilómetros al suroeste del municipio, con una profundidad de 5 kilómetros.
Hasta las 15:00 horas, Protección Civil no ha emitido un reporte por afectaciones; sin embargo, es recomendable prestar especial atención a los avisos por probables réplicas.
ESTO DEBES HACER EN CASO DE SISMO
El protocolo de actuación se divide en acciones antes, durante y después del evento, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.
1. Antes del sismo:
* Prepara un plan familiar de emergencia e identifica las zonas de seguridad dentro y fuera de tu hogar.
* Identifica las rutas de evacuación y los puntos de reunión cercanos.
* Prepara una mochila de emergencia con suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, y documentos importantes.
* Asegura objetos pesados (muebles, libreros, cuadros) a las paredes o al piso para evitar que caigan.
2. Durante el sismo:
* Mantén la calma y evita el pánico.
* No corras, no grites, no empujes.
* Agáchate, cúbrete y sujétate: colócate debajo de una mesa o escritorio resistente, agarrándote firmemente de una de sus patas para protegerte de objetos que caen.
* Aléjate de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caerse.
* Si no puedes resguardarte bajo un mueble, busca refugio junto a un muro de carga o columna, en una zona de menor riesgo.
* No uses elevadores ni escaleras durante el movimiento.
* Si estás en el exterior, aléjate de edificios, postes, cables de luz y árboles que puedan caer.
* Si estás conduciendo, detente en un lugar seguro (lejos de estructuras elevadas o postes), apaga el motor y permanece dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
* Si te es posible, cierra las llaves de gas y corta la electricidad.
3. Después del sismo:
* Verifica tu estado de salud y el de las personas a tu alrededor.
* Utiliza solo linternas a pilas para iluminarte; no enciendas fósforos ni velas, ya que podría haber fugas de gas.
* Evacúa el inmueble siguiendo las rutas establecidas y dirígete al punto de reunión, solo si la ruta es segura y el movimiento ha cesado por completo.
* Usa el teléfono únicamente para emergencias.
* Comunícate con familiares o amigos a través de redes sociales o mensajes de texto si es posible.
* No regreses al edificio hasta que las autoridades (Protección Civil o brigadistas) confirmen que la estructura es segura para ser ocupada nuevamente.
* Mantente informado a través de medios oficiales y no propagues rumores.
Recuerda que es sumamente importante mantener la calma en todo momento. Con estas actividades, se prevé que resguardes tu integridad y la de tus seres queridos.