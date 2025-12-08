Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami

    Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
    Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami. FOTO: AP

Se emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta 3 metros

Un poderoso terremoto sacudió la costa del norte de Japón el lunes, provocando una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica Japonesa.

La agencia dijo que el sismo de magnitud 7.2 golpeó la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con epicentro a unos 50 kilómetros debajo de la superficie del mar.

Se emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta 3 metros.

Las centrales nucleares de la región estaban realizando controles de seguridad, informó la emisora pública NHK.

