Sistema de salud cobró más muertes en México que la mayoría de los países en la región

Así lo indica la tercera edición del Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe que presentaron este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) , el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

El deterioro del sistema de salud cobró más vidas humanas en México que en la mayoría de los países en la región.

Por cada 100 mil habitantes, hubo 130 muertes por causas tratables en 33 países de América Latina y el Caribe, así como 57 en los 38 miembros de la OCDE, mientras que en México la cifra fue de 135 decesos, superior a Brasil, Argentina, Colombia, Perú y el doble de Chile.

Sobre la mortalidad por causas prevenibles, la región tuvo 167 muertes y los integrantes de la OCDE promediaron 105, en tanto que México registró 176.

El país posee la segunda mayor población y economía en América Latina, pero está en el puesto 13 en cuanto a la esperanza de vida al nacer, con 72.6 años para los hombres y 79 en el caso de las mujeres.

Esta edición del informe hace hincapié en la calidad de la atención, así como en las desigualdades en salud y en atención sanitaria.

Se analizaron las brechas en el acceso, la calidad, la protección financiera y los resultados, así como la forma en que los países pueden construir sistemas de salud más eficaces, equitativos y económicamente sostenibles.

PRINCIPALES ENFERMEDADES

Las principales enfermedades por las que muere una persona en México son las cardiopatías, que concentran el 63% de los casos, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares, con un 15%.

”El porcentaje medio de prevalencia de diabetes en los 33 países de Latinoamérica y el Caribe estudiados fue de 11% en 2024, considerablemente más alto que la prevalencia de la OCDE de 8%. Dentro de la región de Latinoamérica, la prevalencia de diabetes fue más alta en la República Dominicana, México y Guyana, con una prevalencia de diabetes superior a 16%”.

La organización, que tiene como secretario general al australiano Mathias Cormann, alertó que México, Argentina y Guatemala presentaron las tasas de prevalencia de consumo de tabaco más altas, superiores a 15% entre adolescentes de 13 a 15 años.

Para la OCDE, el reporte de eventos adversos y errores médicos es un indicador clave de una cultura de seguridad, pero solamente hay sistemas de reporte obligatorio en Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador y Haití.

En tanto, México y siete países más tienen un sistema voluntario. La organización hizo énfasis en que la política pública mexicana beneficia a los trabajadores del sector formal, a quienes les da un mejor acceso, con atención de mayor calidad.

RECURSOS LIMITADOS

”Los recursos y la infraestructura limitados, la resistencia a los cambios en la práctica clínica y la difusión inadecuada son las barreras más comunes para la implementación de las guías de alta calidad”, expuso.

El estudio, que compara cifras de 2024, indicó que en México y Perú es voluntario el cumplimiento de la intensidad regulatoria de la acreditación de los médicos, es decir, no hay programa formal.

Sin embargo, se busca revisar el apego a los estándares voluntarios mediante inspecciones a los médicos, a través de las cuales se evalúa la atención a los requisitos legales y regulatorios obligatorios.

En México son parciales los reportes de incidentes de seguridad en los pacientes, a pesar de que son esenciales para pasar de la cultura de cumplimiento a una de aprendizaje y prevención, concluyó la organización fundada en 1961 y cuya sede central se encuentra en París, Francia.