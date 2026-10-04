SNTE y Fuerzas Armadas capacitarán a maestros contra violencia escolar tras ataque en Torreón

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ) anunció que personal capacitado impartirá talleres de seguridad en las escuelas del país. Esta medida busca enseñar qué hacer ante casos de agresión o situaciones de alto riesgo en los planteles.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina participarán de forma directa. Las actividades se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo es brindar conocimientos prácticos sobre protocolos de reacción y protección.

Toda la comunidad educativa formará parte de las capacitaciones. El plan no se limitará a los docentes, sino que incluirá a estudiantes, madres y padres de familia. Alfonso Cepeda Salas, dirigente del SNTE, destacó que garantizar aulas seguras requiere la participación activa de todas las familias y autoridades.

EL ATAQUE EN TORREÓN ENCENDIÓ LAS ALERTAS

La tragedia en la secundaria de Torreón motivó estas acciones de seguridad. El incidente ocurrió en la Escuela Secundaria General No. 13, situada en el ejido La Unión. Durante el ataque, la subdirectora del plantel perdió la vida y tres personas resultaron heridas, entre ellas un trabajador que intentó frenar la agresión.

Dos exalumnos mayores de edad fueron identificados como los responsables, quienes eran conocidos en la comunidad como “Los Cuates”. Los jóvenes perpetraron la agresión armada dentro de la secundaria. El caso generó conmoción nacional debido a que coincidió con otros reportes de violencia registrados en escuelas de Querétaro.