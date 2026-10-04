SNTE y Fuerzas Armadas capacitarán a maestros contra violencia escolar tras ataque en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    SNTE y Fuerzas Armadas capacitarán a maestros contra violencia escolar tras ataque en Torreón
    Escuela Secundaria General. No. 13 en Torreón, Coahuila. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad
Escuelas
Gobierno

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SNTE

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina instruirán a docentes, alumnos y padres sobre los protocolos a seguir ante emergencias en las aulas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que personal capacitado impartirá talleres de seguridad en las escuelas del país. Esta medida busca enseñar qué hacer ante casos de agresión o situaciones de alto riesgo en los planteles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fuerzas-armadas-nunca-recibiran-una-orden-para-reprimir-al-pueblo-sheinbaum-LI23909714

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina participarán de forma directa. Las actividades se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo es brindar conocimientos prácticos sobre protocolos de reacción y protección.

Toda la comunidad educativa formará parte de las capacitaciones. El plan no se limitará a los docentes, sino que incluirá a estudiantes, madres y padres de familia. Alfonso Cepeda Salas, dirigente del SNTE, destacó que garantizar aulas seguras requiere la participación activa de todas las familias y autoridades.

EL ATAQUE EN TORREÓN ENCENDIÓ LAS ALERTAS

La tragedia en la secundaria de Torreón motivó estas acciones de seguridad. El incidente ocurrió en la Escuela Secundaria General No. 13, situada en el ejido La Unión. Durante el ataque, la subdirectora del plantel perdió la vida y tres personas resultaron heridas, entre ellas un trabajador que intentó frenar la agresión.

Dos exalumnos mayores de edad fueron identificados como los responsables, quienes eran conocidos en la comunidad como “Los Cuates”. Los jóvenes perpetraron la agresión armada dentro de la secundaria. El caso generó conmoción nacional debido a que coincidió con otros reportes de violencia registrados en escuelas de Querétaro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fuerzas-armadas-nunca-recibiran-una-orden-para-reprimir-al-pueblo-sheinbaum-LI23909714

EL GOBIERNO PREPARA MEDIDAS ADICIONALES CONTRA LA VIOLENCIA

El Gobierno Federal impulsará nuevas acciones de prevención escolar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la integración de un grupo de trabajo enfocado en proteger a los estudiantes. Esta iniciativa busca frenar los casos de acoso, agresiones e intimidación en los centros educativos.

Las plataformas digitales estarán obligadas a retirar contenido violento. Las autoridades preparan un decreto para exigir a las redes sociales la eliminación inmediata de publicaciones que promuevan la violencia escolar. Con esta norma se busca evitar la difusión de retos peligrosos y mensajes que inciten a cometer agresiones en los colegios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Escuelas
Gobierno

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SNTE

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
true

Trump está cometiendo el mismo error que condenó a Biden
NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
FOTO: CORTESÍA

Banxico y CNBV: pagos con tarjeta ante el verdadero reto de la interoperabilidad
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Invitación. Octubre llega a Saltillo con una cartelera que combina conciertos, festivales, teatro y experiencias especiales para celebrar Halloween.

Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más
Apuesta. ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ revisita los códigos del cine slasher desde una mirada contemporánea.

Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’