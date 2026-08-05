Empleos del futuro exigen nuevas habilidades para México; transición verde redefine el mercado laboral

Los trabajos del futuro no serán únicamente los relacionados con inteligencia artificial, programación o automatización. La búsqueda de procesos con menos emisiones también está aumentando la demanda de especialistas en energías renovables, ingeniería ambiental, almacenamiento energético y nuevas tecnologías industriales.

Los empleos del futuro ya están cambiando: México necesita prepararse . La transición verde no solo está transformando la energía y la industria. También está modificando los perfiles laborales y las habilidades que necesitarán las empresas durante los próximos años.

El Foro Económico Mundial estima que las transformaciones tecnológicas, económicas y ambientales podrían crear 170 millones de empleos hacia 2030 y desplazar otros 92 millones. El saldo sería de 78 millones de nuevas oportunidades, aunque cerca del 39% de las habilidades utilizadas actualmente en el trabajo podrían cambiar durante ese periodo.

Esto no significa que todos los puestos tendrán nombres completamente nuevos. Técnicos, operadores, ingenieros y personal de mantenimiento seguirán siendo necesarios, pero deberán trabajar con sistemas más eficientes, automatizados y orientados a reducir el impacto ambiental.

En la práctica, crecerá la necesidad de personas capacitadas en tratamiento y reúso de agua, control de procesos, mantenimiento especializado, seguridad industrial, monitoreo ambiental, logística y operación de tecnologías de bajas emisiones.

Para México, esta transformación representa una oportunidad. La Organización Internacional del Trabajo identifica potencial para crear empleos verdes en sectores como energía renovable, manufactura sostenible, construcción, electromovilidad, economía circular, agroecología y turismo.

Sin embargo, atraer nuevas industrias no será suficiente. También será necesario acercar universidades, centros técnicos, empresas y gobiernos para que la capacitación avance al mismo ritmo que las inversiones.

El reto consiste en evitar que México participe únicamente como consumidor de nuevas tecnologías. Para que los beneficios permanezcan en el país, los trabajadores y las empresas locales deben integrarse a las cadenas de proveedores, servicios y conocimiento que acompañarán a estas industrias.

En estados como Sinaloa, donde se necesitan más empleos formales y una economía más diversificada, esta transición puede abrir oportunidades para jóvenes, técnicos y profesionistas.