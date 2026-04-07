Sospecha Salud contaminación bacteriana en muertes por sueros

Desde Palacio Nacional, el Secretario apuntó que los sueros tendría la contaminación de una bacteria, ya que en los estudios las cifras de glóbulos blancos fueron altas y presentaron coagulación intravascular.

El Secretario de Salud David Kershenobich dijo que es posible que los casos de aplicación de sueros en Sonora que provocó la muerte de 6 personas, sea por alguna contaminante bacteriana.

“De los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en algunos de ellos, lo que se tiene es una evidencia de que a lo mejor existe alguna contaminante bacteriana porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian la sepsis.

“Estamos en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis, porque es una práctica que existe desafortunadamente en muchos sitios de que cuando alguien se toma demasiado alcohol o alguien se siente cansado, se conecta en algunos de sus sueros”, compartió.

Asimismo, detalló que de las 10 personas afectadas, 6 fallecieron, 2 fueron dadas de altos, y 2 permanecen hospitalizadas, y que uno de ellos en estado de gravedad.

“Hay un decimoprimer caso que no recibió suero, pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas, ese ya está dado de alta”, aclaró.

“Se recogieron todas las muestras para Cofepris, están siendo analizadas, ya hay algunos resultados preliminares, y también se hizo un análisis de los datos clínicos de esos pacientes. Lo que tuvieron fue en ocasiones un avance muy rápido de síntomas, llegaron a tener hasta 2 días de sobrevida alguno de los pacientes.

“Se está analizando qué tenían esos sueros porque no nada más fueron mezclas de vitaminas, sino de algunas otras sustancias, e incluso en algunos casos se anunciaron como células madre, que obviamente no van a servir”, agregó.

Las víctimas tienen en común haber sido tratadas por el médico Jesús Maximiano, quien les habría aplicado el mismo tipo de suero vía intravenosa, y quien laboraba en la clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular.

“Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba”, explicó la Secretaría de Salud Pública y la Fiscalía estatal.

Las soluciones encontradas en el establecimiento del médico continúan en análisis por instancias federales.

Como parte de las primeras indagatorias, autoridades realizaron un cateo en el lugar, ubicado en la Colonia Jesús García, donde aseguraron expedientes clínicos, sueros, medicamentos inyectables y otros insumos.