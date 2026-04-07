Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027

La Secretaría del Bienestar iniciará el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud en México. El registro se llevará a cabo del 13 al 30 de abril de 2026 en 21 capitales en ciudades como Mexicali, Mérida, Culiacán y Ciudad de México.

De acuerdo con esta dependencia, los módulos atenderán de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Si estás interesado en tramitar esta credencial, puedes ubicar el módulo más cercano a tu ubicación en la página: gob.mx/bienestar.

Adriana Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó que esta credencial es una identificación oficial que podrás utilizar para cualquier tipo de trámite, igual que la INE. Su objetivo es poner la infraestructura de salud pública del país al servicio de todos los mexicanos.