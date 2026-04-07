Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 7 abril 2026
    Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
    La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México. VANGUARDIA

Esta credencial también funcionará como una identificación oficial que podrá usarse para cualquier trámite, incluyendo la recepción de programas de Bienestar

La Secretaría del Bienestar iniciará el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud en México. El registro se llevará a cabo del 13 al 30 de abril de 2026 en 21 capitales en ciudades como Mexicali, Mérida, Culiacán y Ciudad de México.

De acuerdo con esta dependencia, los módulos atenderán de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Si estás interesado en tramitar esta credencial, puedes ubicar el módulo más cercano a tu ubicación en la página: gob.mx/bienestar.

Adriana Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó que esta credencial es una identificación oficial que podrás utilizar para cualquier tipo de trámite, igual que la INE. Su objetivo es poner la infraestructura de salud pública del país al servicio de todos los mexicanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-informa-que-se-implementara-el-nuevo-modelo-de-servicio-universal-de-salud-a-partir-de-enero-de-2027-MC19829360

Cabe mencionar que la fecha para su operación completa es el próximo 1 de enero de 2027, cuando cualquier mexicano podrá acudir a cualquier hospital para su atención, garantizándose la atención universal a urgencias.

¿QUIÉNES PUEDEN REGISTRARSE PARA LA CREDENCIAL UNIVERSAL DE SALUD Y HASTA CUÁNDO?

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud está dirigido inicialmente a personas de 85 años o más. El periodo de inscripción es del 13 al 30 de abril de 2026. Los módulos de registro operarán en 21 capitales del país, de los siguientes estados:

·Baja California

·Baja California Sur

·Campeche

·Chiapas

·Ciudad de México

·Colima

·Guerrero

·Hidalgo

·Michoacán

·Morelos

·México (Estado)

·Nayarit

·Oaxaca

·Puebla

·Quintana Roo

·San Luis Potosí Sinaloa

·Sonora

·Tabasco

·Tamaulipas

·Tlaxcala

·Veracruz

·Yucatán

·Zacatecas

El horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a sábado. La credencial servirá como identificación oficial para cualquier uso, incluyendo trámites de programas de Bienestar. Con el tiempo, reemplazará paulatinamente los carnets del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del ISSSTE.

https://vanguardia.com.mx/informacion/te-toca-pension-de-por-vida-o-solo-el-monto-de-tu-afore-estas-son-las-diferencias-entre-la-ley-73-y-97-del-imss-que-definira-tu-futuro-IC19824914

¿QUÉ SERVICIOS CUBRIRÁ EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD EN 2027?

La operación completa del Servicio Universal de Salud comenzará el 1 de enero de 2027. En su primera etapa, se garantizarán estos servicios:

•Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización.

•Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia.

•Código infarto con servicios de hemodinamia.

•Código cerebro para eventos cerebrovasculares.

•Atención y diagnóstico para cáncer de mama.

•Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.

•Vacunación del Plan Universal de Vacunación.

•Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

$!Documentos necesarios para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud en México.
Documentos necesarios para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud en México. Vanguardia

En la segunda mitad de ese mismo año se avanzará en el intercambio de servicios especializados como laboratorio, imagen y radioterapia. En 2028 se incluirá el surtido de medicamentos, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada, así como el primer nivel de atención parapadecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer.

Pero cuéntanos, ¿qué te parece esta nueva prestación?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Credenciales

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

¿Tu contenido no se lee? Yo te ayudo a posicionarlo.

Selección de los editores
Otros bloqueos

Otros bloqueos
NosotrAs: Las médicas y los cuidados

NosotrAs: Las médicas y los cuidados
Contactos entrevistados en la región señalaron como factores limitantes la mala percepción de seguridad y una menor afluencia de visitantes internacionales.

Cae turismo en el sur de México por inseguridad
Encuentran bolsas de basura con restos humanos en predio de Jalisco

Guerreros buscadores de Jalisco hallan 7 bolsas con restos humanos en sitio de construcción
Miles de trabajadores en México desconocen que su retiro depende del régimen en el que cotizan. La diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS puede marcar si recibirán una pensión de por vida o solo el ahorro acumulado en su Afore.

¿Te toca pensión de por vida o solo el monto de tu Afore?... estas son las diferencias entre la Ley 73 y 97 del IMSS que definirá tu futuro
Conoce cómo funciona, requisitos y el proceso para solicitarlo.

Crédito Infonavit de hasta 160 mil pesos: requisitos y cómo solicitarlo
El mundo esotérico vive un giro inesperado: Jessica Esotérica lanzó un reto directo a Mhoni Vidente para enfrentarse en el Ring Royale, desatando polémica y expectativa en redes.

¿Duelo espiritual?... Jessica Esotérica reta a Mhoni Vidente a los golpes en el Ring Royale
El torneo Clausura 2026 ya suma 46.2 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 3 por ciento respecto al certamen anterior.

El Clausura 2026 se consolida como éxito de audiencia: Liga MX roza cifras históricas