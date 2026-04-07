Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
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Esta credencial también funcionará como una identificación oficial que podrá usarse para cualquier trámite, incluyendo la recepción de programas de Bienestar
La Secretaría del Bienestar iniciará el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud en México. El registro se llevará a cabo del 13 al 30 de abril de 2026 en 21 capitales en ciudades como Mexicali, Mérida, Culiacán y Ciudad de México.
De acuerdo con esta dependencia, los módulos atenderán de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Si estás interesado en tramitar esta credencial, puedes ubicar el módulo más cercano a tu ubicación en la página: gob.mx/bienestar.
Adriana Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó que esta credencial es una identificación oficial que podrás utilizar para cualquier tipo de trámite, igual que la INE. Su objetivo es poner la infraestructura de salud pública del país al servicio de todos los mexicanos.
Cabe mencionar que la fecha para su operación completa es el próximo 1 de enero de 2027, cuando cualquier mexicano podrá acudir a cualquier hospital para su atención, garantizándose la atención universal a urgencias.
¿QUIÉNES PUEDEN REGISTRARSE PARA LA CREDENCIAL UNIVERSAL DE SALUD Y HASTA CUÁNDO?
El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud está dirigido inicialmente a personas de 85 años o más. El periodo de inscripción es del 13 al 30 de abril de 2026. Los módulos de registro operarán en 21 capitales del país, de los siguientes estados:
·Baja California
·Baja California Sur
·Campeche
·Chiapas
·Ciudad de México
·Colima
·Guerrero
·Hidalgo
·Michoacán
·Morelos
·México (Estado)
·Nayarit
·Oaxaca
·Puebla
·Quintana Roo
·San Luis Potosí Sinaloa
·Sonora
·Tabasco
·Tamaulipas
·Tlaxcala
·Veracruz
·Yucatán
·Zacatecas
El horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a sábado. La credencial servirá como identificación oficial para cualquier uso, incluyendo trámites de programas de Bienestar. Con el tiempo, reemplazará paulatinamente los carnets del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del ISSSTE.
¿QUÉ SERVICIOS CUBRIRÁ EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD EN 2027?
La operación completa del Servicio Universal de Salud comenzará el 1 de enero de 2027. En su primera etapa, se garantizarán estos servicios:
•Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización.
•Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia.
•Código infarto con servicios de hemodinamia.
•Código cerebro para eventos cerebrovasculares.
•Atención y diagnóstico para cáncer de mama.
•Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.
•Vacunación del Plan Universal de Vacunación.
•Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.
En la segunda mitad de ese mismo año se avanzará en el intercambio de servicios especializados como laboratorio, imagen y radioterapia. En 2028 se incluirá el surtido de medicamentos, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada, así como el primer nivel de atención parapadecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer.
Pero cuéntanos, ¿qué te parece esta nueva prestación?