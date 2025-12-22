Tribunal revoca suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

El empresario mexicano y dueño de la mitad del concurso de belleza Miss Universo, Raúl Rocha, sufrió un revés luego que un Tribunal Federal revocara la suspensión provisional que lo protegía de no comparecer y para que se mantuviera vigente en al criterio de oportunidad del que gozaba, así como frenar su detención.

Según el recurso, el Ministerio Público pedía aumentar a 100 millones de pesos la garantía de ocho mil pesos que se determinó para evitar su detención en caso de que no ameritara prisión oficiosa. Por lo que magistrados del Segundo Tribunal en Materia Penal de Nuevo León resolvió declarar infundada la queja identificada como el expediente 474/2025 y a su vez confirma la suspensión provisional.

RAÚL ROCHA NO SE PRESENTA

De acuerdo con el expediente al cual tuvo acceso el medio de comunicación El Universal, el empresario fue llamado a comparecer en el FEMDO el pasado 8 de diciembre para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pudieran recabar entrevista formal y así obtener datos para abonar a la investigación.

Mientras que el 12 de diciembre fue nuevamente es requerido, de nuevo, para que el personal de la SSPC pudiera obtener datos del caso. La constancia ministerial enfatiza que Rocha Cantú, no se presentó ante la autoridad Ministerial en la fecha y hora que fue citado.

La semana pasada, un juez federal concedió la suspensión provisional al empresario, luego de que promovió un amparo para no presentarse de manera física en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República (FGR). Es decir, lo protegía para que no fuera privado.

Por lo que el pasado 15 de diciembre, se autorizó una orden de aprehensión en contra de Rocha Cantú, tras la revocación del criterio de oportunidad de convertirse en testigo de la FGR ante los delitos de delincuencia organizada con finalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.