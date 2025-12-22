Tribunal revoca suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

México
/ 22 diciembre 2025
    Tribunal revoca suspensión provisional que protegía a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
    El empresario mexicano y dueño de la mitad del concurso de belleza Miss Universo, Raúl Rocha, sufrió un revés luego que un Tribunal Federal revocara la suspensión provisional que lo protegía. ESPECIAL

Lo protegía de no comparecer, frenar su detención y que se mantuviera vigente en al criterio de oportunidad

El empresario mexicano y dueño de la mitad del concurso de belleza Miss Universo, Raúl Rocha, sufrió un revés luego que un Tribunal Federal revocara la suspensión provisional que lo protegía de no comparecer y para que se mantuviera vigente en al criterio de oportunidad del que gozaba, así como frenar su detención.

Según el recurso, el Ministerio Público pedía aumentar a 100 millones de pesos la garantía de ocho mil pesos que se determinó para evitar su detención en caso de que no ameritara prisión oficiosa. Por lo que magistrados del Segundo Tribunal en Materia Penal de Nuevo León resolvió declarar infundada la queja identificada como el expediente 474/2025 y a su vez confirma la suspensión provisional.

TE PUEDE INTERESAR: Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura

RAÚL ROCHA NO SE PRESENTA

De acuerdo con el expediente al cual tuvo acceso el medio de comunicación El Universal, el empresario fue llamado a comparecer en el FEMDO el pasado 8 de diciembre para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pudieran recabar entrevista formal y así obtener datos para abonar a la investigación.

Mientras que el 12 de diciembre fue nuevamente es requerido, de nuevo, para que el personal de la SSPC pudiera obtener datos del caso. La constancia ministerial enfatiza que Rocha Cantú, no se presentó ante la autoridad Ministerial en la fecha y hora que fue citado.

TE PUEDE INTERESAR: Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo

La semana pasada, un juez federal concedió la suspensión provisional al empresario, luego de que promovió un amparo para no presentarse de manera física en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República (FGR). Es decir, lo protegía para que no fuera privado.

Por lo que el pasado 15 de diciembre, se autorizó una orden de aprehensión en contra de Rocha Cantú, tras la revocación del criterio de oportunidad de convertirse en testigo de la FGR ante los delitos de delincuencia organizada con finalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Temas


Justicia
Narcotráfico
Juicios

Localizaciones


México

Organizaciones


Miss Universo

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio