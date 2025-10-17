SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación

México
/ 17 octubre 2025
    La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México. FOTO: BETSY CRIPPEN | REDES SOCIALES

El accidente ocurrió la tarde pasada... casi 24 horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales eran originarias de México

En la tarde del 16 de octubre un avión biomotor se estrelló en el condado Clinton, Michigan, en Estados Unidos. Inicialmente trascendió que habían tres víctimas mortales por el accidente.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en manos de Juan Ramón de la Fuente, confirmó que los fallecidos son connacionales. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cancillería explicó:

“El Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades competentes con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones y coadyudar en la asistencia y protección consular que se requiera”.

Dentro del oficio, la SRE también reveló que la aeronave accidentada era privada con matrícula mexicana, identificada como XA-JMR.

FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS MEXICANAS YA ESTÁN ENTERADAS

El Consulado mexicano realizó la tarea de contactar a las familias de los tres connacionales, para ayudar en el proceso de repatriación junto a las autoridades locales.

La SRE agregó que brindará acompañamiento y asistencia a los familiares de los fallecidos que así lo requieran: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE AÉREO EN MICHIGAN DONDE MURIERON LOS TRES MEXICANOS?

La red de Seguridad de la Aviación dio a conocer que “Los datos muestran que (la nave) entró en descenso repentino desde una altitud de 14 mil 775 pies y se estrelló en 30 segundos”.

El teniente René González, portavoz del Primer Distrito de la Policía Estatal de Michigan fue quien indicó que la policía de Bath ya se encontraba atendiendo la emergencia.

La aeronave, correspondiente a una Beechcraft Hawker 800, despegó desde el Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek y voló al noreste, hasta llegar a un área ubicada al norte de la Interestatal 69, lugar donde terminó su trayectoria.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

(Con información de VANGUARDIA | Karla Velázquez)

