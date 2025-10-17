Trump afirma que última embarcación atacada en el Caribe era un submarino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga. “Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe. TE PUEDE INTERESAR: EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas

"Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga", declaró. EMBARCACIÓN ATACADA Según la prensa local, Estados Unidos atacó el jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra. En el ataque, realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.