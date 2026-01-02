SRE expresa condolencias por incendio en Crans-Montana; Embajada en Suiza descarta mexicanos afectados

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Suiza tras el incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó un saldo cercano a 40 personas fallecidas y al menos 115 heridas durante las celebraciones de Año Nuevo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia lamentó la tragedia registrada durante la madrugada del 1 de enero de 2026 y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. Asimismo, informó que la Embajada de México en Suiza se mantiene atenta desde el inicio del suceso y, hasta el momento, no se cuenta con reportes de personas mexicanas afectadas.

“La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, señaló la cancillería en su publicación. Añadió que la representación diplomática “permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”.

La dependencia recordó además el número de contacto de emergencias para asistencia consular en Suiza: +41 (0) 79 907 68 37.

