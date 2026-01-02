SRE expresa condolencias por incendio en Crans-Montana; Embajada en Suiza descarta mexicanos afectados
La SRE manifestó sus condolencias por el incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, y señaló que la Embajada de México mantiene vigilancia
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Suiza tras el incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó un saldo cercano a 40 personas fallecidas y al menos 115 heridas durante las celebraciones de Año Nuevo.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia lamentó la tragedia registrada durante la madrugada del 1 de enero de 2026 y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. Asimismo, informó que la Embajada de México en Suiza se mantiene atenta desde el inicio del suceso y, hasta el momento, no se cuenta con reportes de personas mexicanas afectadas.
“La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, señaló la cancillería en su publicación. Añadió que la representación diplomática “permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”.
La dependencia recordó además el número de contacto de emergencias para asistencia consular en Suiza: +41 (0) 79 907 68 37.
AUTORIDADES SUIZAS DESCARTAN ATENTADO TRAS PRIMERAS INVESTIGACIONES
El incendio se registró en el bar Le Constellation, un establecimiento concurrido ubicado en una de las estaciones de esquí más reconocidas de Europa. De acuerdo con autoridades suizas, el fuego se originó alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, durante una fiesta de Año Nuevo en la que participaban turistas y residentes.
Testigos señalaron haber escuchado una fuerte explosión minutos antes de que el fuego se propagara, lo que en un primer momento generó preocupación sobre un posible atentado. Sin embargo, la policía local informó posteriormente que la explosión fue consecuencia directa del incendio, descartando indicios de un acto intencional.
REALIZAN UN AMPLIO DESPLIEGUE DE ELEMENTOS Y BRINDAN ATENCIÓN HOSPITALARIA
Tras el siniestro, los servicios de emergencia implementaron un operativo para evacuar el inmueble, atender a las víctimas y controlar el incendio. Hospitales de la región activaron protocolos de emergencia para recibir a las personas lesionadas, algunas de ellas en estado grave.
Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del fuego y precisar el número final de víctimas, mientras continúan las labores de atención a los afectados. En paralelo, la SRE reiteró que continuará en comunicación con las autoridades suizas y con su embajada para dar seguimiento a la situación y apoyar a ciudadanos mexicanos que pudieran requerir asistencia consular.