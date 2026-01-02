SRE expresa condolencias por incendio en Crans-Montana; Embajada en Suiza descarta mexicanos afectados

México
/ 2 enero 2026
    La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el incendio en Crans-Montana que dejó cerca de 40 muertos y más de 100 heridos en Año Nuevo, y confirmó que no hay reportes de mexicanos afectados
Stephanie León
por Stephanie León

La SRE manifestó sus condolencias por el incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, y señaló que la Embajada de México mantiene vigilancia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Suiza tras el incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó un saldo cercano a 40 personas fallecidas y al menos 115 heridas durante las celebraciones de Año Nuevo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia lamentó la tragedia registrada durante la madrugada del 1 de enero de 2026 y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. Asimismo, informó que la Embajada de México en Suiza se mantiene atenta desde el inicio del suceso y, hasta el momento, no se cuenta con reportes de personas mexicanas afectadas.

“La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, señaló la cancillería en su publicación. Añadió que la representación diplomática “permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”.

La dependencia recordó además el número de contacto de emergencias para asistencia consular en Suiza: +41 (0) 79 907 68 37.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren cerca de 40 personas y 100 heridos en un incendio en un bar de la estación de esquí en Suiza

AUTORIDADES SUIZAS DESCARTAN ATENTADO TRAS PRIMERAS INVESTIGACIONES

El incendio se registró en el bar Le Constellation, un establecimiento concurrido ubicado en una de las estaciones de esquí más reconocidas de Europa. De acuerdo con autoridades suizas, el fuego se originó alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, durante una fiesta de Año Nuevo en la que participaban turistas y residentes.

Testigos señalaron haber escuchado una fuerte explosión minutos antes de que el fuego se propagara, lo que en un primer momento generó preocupación sobre un posible atentado. Sin embargo, la policía local informó posteriormente que la explosión fue consecuencia directa del incendio, descartando indicios de un acto intencional.

REALIZAN UN AMPLIO DESPLIEGUE DE ELEMENTOS Y BRINDAN ATENCIÓN HOSPITALARIA

Tras el siniestro, los servicios de emergencia implementaron un operativo para evacuar el inmueble, atender a las víctimas y controlar el incendio. Hospitales de la región activaron protocolos de emergencia para recibir a las personas lesionadas, algunas de ellas en estado grave.

Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del fuego y precisar el número final de víctimas, mientras continúan las labores de atención a los afectados. En paralelo, la SRE reiteró que continuará en comunicación con las autoridades suizas y con su embajada para dar seguimiento a la situación y apoyar a ciudadanos mexicanos que pudieran requerir asistencia consular.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

