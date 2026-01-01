Mueren cerca de 40 personas y 100 heridos en un incendio en un bar de la estación de esquí en Suiza

Se cree que unas 40 personas murieron y otras 100 resultaron heridas después de que un incendio arrasara un bar lleno de gente durante una fiesta de Nochevieja en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, según el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

La policía suiza confirmó la muerte de varias docenas de asistentes a la fiesta. Las víctimas no pudieron ser identificadas de inmediato debido a la gravedad de sus quemaduras, según el ministerio. Confirmó que el incendio no fue provocado, y se cree que fue resultado de un accidente.

“Se ha producido una explosión de origen desconocido”, declaró a la Agence France-Presse Gaëtan Lathion, portavoz de la policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza. “Hay varios heridos y varios muertos”.

Dijo que el incendio comenzó alrededor de la 1:30 a. m. hora local (00:30 GMT) en un bar llamado Le Constellation, popular entre los turistas, mientras los asistentes celebraban el Año Nuevo. “Había más de cien personas en el edificio y estamos viendo muchos heridos y muchos muertos”, dijo.

Un video del lugar muestra llamas anaranjadas que emanan del bar y salón de la planta baja. Se escuchan gritos y música a todo volumen. Varias personas fueron vistas desplomadas fuera del edificio, ubicado en el centro de la estación de Valais.

Dos mujeres declararon a la cadena francesa BFMTV que se encontraban en Le Constellation cuando vieron a un camarero cargando a una empleada sobre sus hombros. Ella sostenía una vela encendida en una botella de champán que prendió fuego al techo de madera. Las llamas se propagaron rápidamente y derrumbaron el techo, según informaron. Una foto mostraba a una mujer vestida de negro en el sótano del bar, sosteniendo una botella de champán. Se podía ver una gran llama blanca saliendo de la parte superior de la botella.

Una de las mujeres describió una oleada de gente que intentaba escapar frenéticamente de un club nocturno situado en el sótano subiendo por unas escaleras estrechas y atravesando una puerta angosta.

Otro testigo, hablando con BFMTV, describió a los asistentes a la fiesta rompiendo ventanas para escapar del incendio, algunos gravemente heridos, y a padres aterrorizados que acudieron al lugar en sus autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro. El joven dijo haber visto a unas 20 personas luchando por salir del humo y las llamas. Comparó lo que vio con una película de terror mientras observaba desde el otro lado de la calle.

A la mañana siguiente de la tragedia, dos mujeres se abrazaron y lloraron frente al cordón policial a las afueras de Le Constellation, mientras los dolientes dejaban flores. El club, frecuentado por jóvenes y turistas, estaba rodeado de carpas policiales.

Poco antes de la 1 p. m., un equipo forense de la policía suiza entró en las tiendas. Detrás del edificio, un bloque de apartamentos, también llamado Le Constellation, tenía las ventanas destrozadas por donde los bomberos habían intentado expulsar el humo del incendio.

Crans-Montana es una animada ciudad turística de unos 10.000 habitantes, situada en lo alto del cantón del Valais, en los Alpes suizos, con vistas al valle y al famoso Matterhorn. A diferencia de la cercana Verbier, que atrae a una población anglófona adinerada, Crans-Montana es popular principalmente entre los europeos adinerados.

Pero Le Constellation en sí era más bien un bar barato y alegre para gente joven y turistas.

Ulysse Brozzo, de 16 años, instructor de la escuela de esquí ESS, dijo que varios de sus amigos estaban en el club en ese momento.

Dijo que había hablado con algunos que estaban a salvo, pero que aún no había tenido noticias de otros que sabía que estaban dentro cuando se desató el incendio. Un amigo de un amigo estaba en coma en el hospital de Sion. “Es una tragedia total”, dijo. “Había cientos de personas dentro”.

El lugar estaba distribuido en dos pisos, dijo, con un bar en el piso principal y escaleras estrechas que conducían a una discoteca en el sótano, donde especuló que habría sido posible que la gente quedara atrapada e incapacitada por la inhalación de humo.

Dijo que había pipas de agua disponibles para fumar. “Lo que dicen es que el carbón de la pipa podría haberse derramado y provocado el incendio”, dijo Brozzo.

En una conferencia de prensa el jueves por la mañana, Mathias Reynard, presidente del cantón del Valais, dijo que lo que debería haber sido un momento de celebración “se convirtió en una pesadilla”.

El comandante de policía, Frédéric Gisler, habló de “varias decenas de muertos” y añadió que estaba devastado por la tragedia. “No puedo ocultarles que todos estamos conmocionados por lo ocurrido anoche en Crans”, declaró en rueda de prensa.

“Nuestro recuento es de alrededor de 100 heridos, los más graves, y lamentablemente se presume que hay decenas de personas muertas”, dijo, añadiendo que se habían enviado pacientes a hospitales de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich.

“En este momento estamos considerando que se trata de un incendio y no estamos considerando la posibilidad de un ataque”, dijo la fiscal Béatrice Pilloud, añadiendo que las autoridades habían abierto una investigación completa.

Dijo que las autoridades estaban intentando entregar los cuerpos de las víctimas a sus familias. “Se han invertido muchos recursos en la investigación forense para identificar a las víctimas. Estos recursos tienen como objetivo permitirnos entregar los cuerpos a las familias lo antes posible”, dijo.

Algunas de las víctimas son originarias de otros países, indicó Stéphane Ganzer, responsable de seguridad del cantón del Valais.

Se informa que los 22 pacientes heridos que reciben tratamiento en el hospital universitario de Lausana tienen entre 16 y 26 años. La directora general, Claire Charmet, indicó que ocho de ellos fueron reanimados a su llegada. Actualmente reciben tratamiento en unidades de cuidados intensivos y especializados. «Este será un proceso largo e intensivo, que durará varias semanas, quizás incluso meses», declaró.

Se ha establecido un centro de recepción y una línea telefónica de ayuda para las familias afectadas, afirmó Lathion. «Apenas estamos iniciando nuestra investigación, pero esta es una estación de esquí de renombre internacional con muchos turistas».

Los medios franceses informaron que Le Constellation era un local muy conocido en Crans-Montana. Abrió en 2015 y tenía capacidad para 300 personas en su interior, además de otras 40 en una terraza climatizada. Las páginas de Facebook e Instagram del bar parecen haber sido eliminadas y no están disponibles. Al parecer, sus dueños son una pareja francesa, originaria de Córcega.

La dueña de la tienda de ropa Dédé, justo enfrente de Le Constellation, dijo que el lugar era un destino popular entre los más jóvenes, incluidos los hijos de sus amigos, que solían beber allí desde los 14 años.

François, un instructor de esquí de 17 años que dijo que había ido a fiestas en el bar a menudo, dijo que las fiestas de Año Nuevo eran conocidas por ser más laxas en términos de controlar la edad de los que entraban al bar.

La ciudad depende en gran medida de una clientela mayoritariamente europea que viene a esquiar, comer en varios restaurantes con estrellas Michelin y comprar en tiendas Moncler y Louis Vuitton. Cuenta con unas 3.000 habitaciones de hotel y 10.000 habitantes.