SSPC detiene a Jesús ‘N’, presunto miembro de los CIDA, por triple homicidio en Acapulco, Guerrero

México
/ 19 enero 2026
    SSPC detiene a Jesús ‘N’, presunto miembro de los CIDA, por triple homicidio en Acapulco, Guerrero
    Jesús ‘N’ fue detenido este 19 de enero en Acapulco, Guerrero, luego de que las autoridades lo identificaran como presunto responsable de un triple homicidio calificado CORTESÍA

Jesús ‘N’ fue vinculado al grupo delictivo ‘CIDA’, dedicado a la venta de drogas, extorsión y homicidios

Jesús ‘N’ fue detenido este 19 de enero en Acapulco, Guerrero, luego de que las autoridades lo identificaran como presunto responsable de un triple homicidio calificado, tras el hallazgo de los cuerpos en las calles de la zona.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Guerrero, se coordinaron para ejecutar una orden de aprehensión.

Con la información obtenida de las investigaciones en desarrollo, los uniformados desplegaron un operativo que permitió la captura de Jesús ‘N’, quien también fue vinculado con el grupo delictivo ‘CIDA’ con presencia en la colonia Emiliano Zapata, dedicado a la venta de droga, extorsión y homicidios.

En el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, se reiteró que las instituciones “refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia y no dejar impunes los casos que atentan contra la sociedad”.

