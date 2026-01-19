$!Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX

Un joven de 18 años fue detenido por autoridades de la Ciudad de México tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre en el barrio de San Agustín Ohtenco, ubicado en la alcaldía Milpa Alta. De acuerdo con los primeros reportes, el implicado se grabó en video después de haber cometido el delito, material que posteriormente fue difundido en redes sociales. El video fue dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez y muestra al joven mientras se encontraba en un deportivo de la demarcación, con rastros de sangre visibles. En las imágenes, el presunto agresor se documenta a sí mismo y realiza tomas del cuerpo de la víctima tras el ataque. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL

PRESUNTO HOMICIDA ENVIÓ FOTOGRAFÍAS DE LA VÍCTIMA SIN VIDA POR ERROR A SU MADRE Según la información disponible, el joven tomó fotografías propias con sangre, así como del cuerpo del hombre asesinado. Sin embargo, las imágenes habrían sido enviadas por error a su madre, ya que su intención original era compartirlas con un amigo. Esta acción permitió que el material llegara a conocimiento de las autoridades capitalinas, lo que derivó en la identificación del presunto responsable. DETIENEN A HOMBRE POR HOMICIDIO EN MILPA ALTA Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lograron ubicar y detener al joven. De acuerdo con información del C4, el agresor fue identificado como Ulises Enrique “C”, quien presuntamente habría enviado fotos y videos para mostrar el asesinato. Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.