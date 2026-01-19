Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX
Detienen a joven de 18 años señalado como presunto responsable de un homicidio, luego de que se difundieran videos y fotografías del crimen en redes sociales
Un joven de 18 años fue detenido por autoridades de la Ciudad de México tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre en el barrio de San Agustín Ohtenco, ubicado en la alcaldía Milpa Alta. De acuerdo con los primeros reportes, el implicado se grabó en video después de haber cometido el delito, material que posteriormente fue difundido en redes sociales.
El video fue dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez y muestra al joven mientras se encontraba en un deportivo de la demarcación, con rastros de sangre visibles. En las imágenes, el presunto agresor se documenta a sí mismo y realiza tomas del cuerpo de la víctima tras el ataque.
PRESUNTO HOMICIDA ENVIÓ FOTOGRAFÍAS DE LA VÍCTIMA SIN VIDA POR ERROR A SU MADRE
Según la información disponible, el joven tomó fotografías propias con sangre, así como del cuerpo del hombre asesinado. Sin embargo, las imágenes habrían sido enviadas por error a su madre, ya que su intención original era compartirlas con un amigo.
Esta acción permitió que el material llegara a conocimiento de las autoridades capitalinas, lo que derivó en la identificación del presunto responsable.
DETIENEN A HOMBRE POR HOMICIDIO EN MILPA ALTA
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lograron ubicar y detener al joven.
De acuerdo con información del C4, el agresor fue identificado como Ulises Enrique “C”, quien presuntamente habría enviado fotos y videos para mostrar el asesinato. Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.
VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS GRABADAS POR PRESUNTO HOMICIDA FUERON COMPARTIDAS EN REDES SOCIALES
En la grabación, realizada durante la noche, se observa al joven con una gorra blanca y una sudadera roja, con sangre en las manos. Durante el video, el implicado pronuncia diversas frases dirigidas a un tercero, entre ellas:
“Bendiciones, carnal. (...) Aquí andamos, carnal, y descuartizando a aquellos bellos, ¿no? Que se sienten aquellos y saben que están por la verga”.
En otra parte del video, el joven hace referencia a su edad y se expresa de la siguiente manera:
“18 años y hemos demostrado actitud y depresión (sic) carnal, ¿no? (...) Que no hablen de más, carnal, es lo único que les pido, papito”.
En las imágenes también se aprecia a la víctima tendida en el piso, cerca de una barda, con una botella colocada a la altura del rostro, sin que sea posible identificar la etiqueta del envase.
Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han emitido información oficial adicional sobre el homicidio ni han precisado la identidad de la víctima o el contexto en el que ocurrieron los hechos.
La Fiscalía capitalina mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de Ulises Enrique “C” y esclarecer las circunstancias del crimen ocurrido en la alcaldía Milpa Alta.