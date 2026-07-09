Sube 2% violencia familiar en 2026

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    Sube 2% violencia familiar en 2026
    Los focos rojos por volumen son Ciudad de México, con 11 mil 845 carpetas; Estado de México, con 11 mil 317; Nuevo León, con 10 mil 080, y Guanajuato, con 7 mil 308. REFORMA

La violencia dentro de los hogares aumentó durante 2026 al alcanzar un promedio de 750 casos diarios

La violencia familiar subió 1.9% de enero a mayo de 2026 al pasar de 111 mil 219 carpetas en 2025 a 113 mil 294 este año, es decir, 2 mil 075 denuncias más y un promedio de 750 casos diarios, de acuerdo con el último el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Los focos rojos por volumen son Ciudad de México, con 11 mil 845 carpetas; Estado de México, con 11 mil 317; Nuevo León, con 10 mil 080, y Guanajuato, con 7 mil 308.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-defensa-de-gilda-lozoya-que-jueza-recibio-una-llamada-telefonica-antes-de-vincularla-a-proceso-FC22028782

Estas cuatro entidades concentran el 35.8% del total nacional, equivalente a 40 mil 550 casos.

La violencia dentro de los hogares aumentó durante 2026 al alcanzar un promedio de 750 casos diarios, mientras otros delitos relacionados con agresiones contra mujeres, como hostigamiento sexual y acoso, también mantienen incrementos.

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Como contexto adicional, las llamadas al 911 por acoso u hostigamiento sexual pasaron de 6 mil 058 en 2018 a 12 mil 985 en 2025, más del doble.

En 2026, con corte a mayo, suman 5 mil 919 reportes, aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) advierte que las llamadas de emergencia no equivalen a denuncias ante el Ministerio Público.

El incremento mantiene a la violencia familiar como uno de los delitos de mayor incidencia en el País y refleja una tendencia que se disparó durante la última década. De acuerdo con la serie histórica oficial, en 2015 se registraron 127 mil 424 casos de violencia familiar en todo el año.

Pero para 2025, el número llegó a 266 mil 760 carpetas de investigación, más del doble de lo reportado una década atrás.

Los datos oficiales muestran que las agresiones dentro del entorno familiar se incrementaron de manera sostenida principalmente a partir de 2019, con nuevos máximos históricos después de la pandemia de COVID-19.

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