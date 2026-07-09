Acusa defensa de Gilda Lozoya que jueza recibió una llamada telefónica antes de vincularla a proceso

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la familia Lozoya, expresó su suspicacia por el hecho de que la juez de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte , suspendiera la diligencia y no acudiera personal técnico a la sala judicial para arreglar el supuesto desperfecto.

La defensa de Gilda Susana Lozoya Austin acusó ayer que, cuando todo parecía que resolvería a su favor, la juez responsable del caso recibió una llamada telefónica y suspendió durante una hora la audiencia por un “problema técnico”, para luego regresar y vincular a proceso a su clienta.

El hecho en cuestión ocurrió a las 21:12 horas, cuando la juez de elección popular ya llevaba 25 minutos de haber empezado a resolver la situación jurídica de Gilda Susana.

En ese momento, el auxiliar de sala recibió una llamada telefónica y comunicó a García Peralta que se había presentado el problema y debían suspender la diligencia. Fue hasta las 22:15 horas cuando se reanudó.

”Nos llamó la atención que en plena resolución, que además, dicho sea de paso, parecía que venía favorable, de repente sonó una llamada y se ausentaron una hora por un tema técnico, sin que haya llegado ningún ingeniero a la sala a arreglar ese tema técnico, como sí pasó en algún otro momento”, dijo Rojas, al concluir la audiencia a la media noche.

”Nos llamó la atención que en plena audiencia, en plena resolución, le llamaran (por) teléfono al auxiliar de sala para suspender la audiencia y para que se retirara una hora; ellos alegaron -y obviamente no lo pongo en duda, no tengo elementos para dudarlo-, pero alegaron un problema técnico; nos llamó la atención que nunca llegó ningún técnico a la sala de juicios para arreglar algo.

Entonces no entendimos qué tipo de problema había, eso es algo que hay que reflexionar, que nos llama la atención”.

El litigante dijo tener la esperanza de que la juez resolverá con aplomo y conforme a derecho el caso de su representada, aunque advirtió que hay una gran presión hacia ella y los demás impartidores de justicia, que son responsables de los litigios del Caso Lozoya.

“Sí me doy cuenta que hay una gran presión hacia ella y es algo que no sólo ha sido privativo hacia ella, ha sido privativo para todos y cada uno de los jueces que conocen los asuntos de Lozoya, y desafortunadamente, a lo mejor está mal que lo diga pero prácticamente a todos los terminan doblando por tantas presiones que tienen desde la esfera del poder”, manifestó.

”Yo tengo la esperanza que esta jueza tenga el aplomo, la convicción de justicia, que piense en su protesta que hizo cuando tomó el cargo de seguir los estándares de la Constitución y que se aleje lo más que pueda a estas presiones indebidas que vienen del gobierno”.

Dijo que le llamaba la atención de que en los últimos días la Presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera al menos en 2 ocasiones al caso de Gilda Susana, pese a la cantidad de preocupaciones que tiene México.

“Le tenemos respeto (a Sheinbaum) y respetamos su figura, pero sí, nos llamó mucho la atención que con tantas ocupaciones y preocupaciones que tiene en este país, le ha dedicado tanto tiempo a este caso que entendería que es uno de los tantos casos que maneja la FGR, o así quisiera pensar, que no es un tema de encargos, que no es un tema como uno más”.