Cae a 19.3% inversión extranjera en Jalisco, su nivel más bajo desde Covid-19

Entre enero y marzo de este año, el estado captó 723 millones de dólares en IED, de los cuales solo 139.5 millones corresponden a nuevas inversiones; es decir, el 19.3 por ciento del total.

La capacidad de Jalisco para atraer capital nuevo en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) se ubica en su nivel más bajo desde 2020, un año marcado por los efectos de la pandemia de Covid-19.

Esta es la proporción más baja desde 2020, cuando se ubicó en un 19.2 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía (SE). Este comportamiento refleja una menor capacidad para atraer empresas extranjeras que invierten por primera vez en Jalisco.

En contraste, el 78.2 por ciento de la IED captada en el primer trimestre del año, equivalente a 565.6 millones de dólares, corresponde a la reinversión de utilidades, lo que indica que las empresas ya instaladas en la entidad continúan operando y expandiéndose, pero con una menor llegada de nuevos jugadores.

Para Luis Alberto Güémez Ortiz, profesor investigador de la Universidad Panamericana (UP), Campus Guadalajara, y especialista en Economía, Finanzas y Desarrollo Económico, la baja proporción de nuevas inversiones confirma una disminución en la capacidad de atraer capital fresco, aunque se trata de un fenómeno que también afecta al resto del país.

Explicó que, si bien el desempeño del estado no es favorable, Jalisco aún se ubica por encima del promedio nacional en captación de inversión nueva, lo que muestra que el problema trasciende el ámbito local.

"Es un tema que nos está pegando a nivel nacional. A nivel nacional, solo el 7 por ciento de la Inversión Extranjera Directa es nueva. En Jalisco tenemos el 19.3 por ciento, es decir, casi lo triplicamos. No con esto estoy diciendo que sea un buen nivel, pero es un fenómeno que nos está afectando mucho a nivel nacional" , dijo.