Cae a 19.3% inversión extranjera en Jalisco, su nivel más bajo desde Covid-19

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cae a 19.3% inversión extranjera en Jalisco, su nivel más bajo desde Covid-19
    De los 723 millones de dólares captados por la entidad, apenas el 19.3% correspondió a capitales frescos, mientras que el 78.2% se concentró en la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas. CUARTOOSCURO

Cae en Jalisco a 19.3% la captación de nueva inversión extranjera, su peor nivel desde la pandemia; culpan a incertidumbre nacional

La capacidad de Jalisco para atraer capital nuevo en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) se ubica en su nivel más bajo desde 2020, un año marcado por los efectos de la pandemia de Covid-19.

Entre enero y marzo de este año, el estado captó 723 millones de dólares en IED, de los cuales solo 139.5 millones corresponden a nuevas inversiones; es decir, el 19.3 por ciento del total.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-68-las-exportaciones-automotrices-de-mexico-a-eu-culpan-a-trato-arancelario-OJ21397229

Esta es la proporción más baja desde 2020, cuando se ubicó en un 19.2 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía (SE). Este comportamiento refleja una menor capacidad para atraer empresas extranjeras que invierten por primera vez en Jalisco.

En contraste, el 78.2 por ciento de la IED captada en el primer trimestre del año, equivalente a 565.6 millones de dólares, corresponde a la reinversión de utilidades, lo que indica que las empresas ya instaladas en la entidad continúan operando y expandiéndose, pero con una menor llegada de nuevos jugadores.

Para Luis Alberto Güémez Ortiz, profesor investigador de la Universidad Panamericana (UP), Campus Guadalajara, y especialista en Economía, Finanzas y Desarrollo Económico, la baja proporción de nuevas inversiones confirma una disminución en la capacidad de atraer capital fresco, aunque se trata de un fenómeno que también afecta al resto del país.

Explicó que, si bien el desempeño del estado no es favorable, Jalisco aún se ubica por encima del promedio nacional en captación de inversión nueva, lo que muestra que el problema trasciende el ámbito local.

"Es un tema que nos está pegando a nivel nacional. A nivel nacional, solo el 7 por ciento de la Inversión Extranjera Directa es nueva. En Jalisco tenemos el 19.3 por ciento, es decir, casi lo triplicamos. No con esto estoy diciendo que sea un buen nivel, pero es un fenómeno que nos está afectando mucho a nivel nacional" , dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/justifica-imss-caida-de-29-mil-empleos-por-veda-agricola-y-fraude-patronal-NJ21398261

El académico señaló que una de las razones detrás de esta tendencia es que las empresas extranjeras que ya operan en México conocen el entorno regulatorio y pueden seguir mediante el crecimiento de la reinversión, mientras que los nuevos inversionistas enfrentan mayores barreras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Inversiones

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


Secretaría De Economía

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
NosotrAs: El amor y el dolor de las madres buscadoras

NosotrAs: El amor y el dolor de las madres buscadoras
Este retroceso financiero ocurre a pesar de que el volumen general de producción e intercambio de vehículos ligeros de México con el mundo creció un 4.7%.

Cae 6.8% las exportaciones automotrices de México a EU; culpan a trato arancelario
Actualmente, según Riva Palacio, Iván Silva es el encargado de coordinar las estrategias electorales para 14 de las 17 gubernaturas que están en juego el próximo año.

Investiga EU al estratega político de Sheinbaum por narconexos de Morena: Riva Palacio

Este día, dominfo 14 de junio, la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico del golfo de México se disipa sobre el noreste del territorio nacional.

¡Saquen los impermeables! SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en el norte de México
Las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden acceder a centros culturales y clubes donde se imparten actividades recreativas, educativas y físicas.

¿Ya tienes credencial INAPAM? Aprovecha estos clubes y centros culturales con más de 150 actividades
La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la serie ALF, falleció a los 77 años. Su personaje marcó una época en la televisión de los años 80.

Fallece la actriz Anne Schedeen, la ‘mamá’ de ALF en la serie de los 80’s
El polémico grito discriminatorio volvió a aparecer en un partido de la Copa Mundial 2026 disputado en México. La FIFA revisará los reportes del encuentro entre Suecia y Túnez para determinar posibles sanciones.

‘Usted no aprende verdad’... Grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez