Sugiere Premio Nobel de Economía fortalecer pensiones en México ante recesión

México podrá sortear los daños que una recesión económica provoque al sistema de pensiones si es capaz de construir un esquema resiliente a largo plazo y adaptable a las incertidumbres, aseveró Robert Merton, Premio Nobel de Economía en 1997.

”Creo que tenemos que mirar más allá de las recesiones individuales de cada país, el sistema de pensiones no va a ser el único afectado, todo el mundo se ve afectado cuando hay una recesión”.

“Lo que sí diré es que construir un sistema de pensiones estable a largo plazo y bien diseñado, con una buena gestión del riesgo, no significa que no vayas a perder cuando la economía va mal, eso es una realidad, pero si construyen un sistema de pensiones fuerte, no va a ser destruido o gravemente dañado”, expuso al ser cuestionado sobre el tema al término de la cátedra que impartió en el marco del Premio Valuación, Análisis y Riesgo (VaR) que le fue otorgado.

La clave de un sistema de pensiones resiliente es construirlo y diseñarlo con base en estructura fuerte de ciencia y metodología, capaz de enfrentar los choques externos, explicó.

México realizó una reforma profunda al sistema de pensiones en 2020 y recientemente creó un Fondo para completar las pensiones de los de menores ingresos, pero diversos analistas han advertido que ese Fondo además de ser inviable será insuficiente e insostenible a largo plazo.

”México ha diseñado su sistema de jubilación, ha hecho un par de reformas, pero lo importante es que se piense en términos de una estructura completa”, comentó.

El Premio Nobel destacó que hay una crisis de la jubilación a nivel mundial, incluso en los países más ricos.Sin embargo, un problema particular de México para atender la crisis de las pensiones son sus altos niveles de informalidad.

”En todas partes del mundo se está teniendo esta crisis o el temor de que van a tener una crisis en la jubilación”.

”Esto no es algo solamente de México, o incluso de Estados Unidos, incluso en el Medio Oriente, en los países más ricos donde no se podría imaginar que estarían preocupados por ello, lo están”, dimensionó.

El mercado de deuda pública de México está bien desarrollado, es muy líquido y constituye una parte importante del panorama financiero del País, con un amplio mercado secundario y una base de inversores diversa, indicó.