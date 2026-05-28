Superó México a EU y Canadá en turismo internacional

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    Superó México a EU y Canadá en turismo internacional
    Creció sector de Viajes y Turismo en México 1.8 por ciento en 2025; EU, 0.9 y Canadá, 1.2. CUARTOSCURO

En 2025, el País registró mejores números en PIB turístico, gasto de visitantes y llegadas internacionales

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) destacó que en 2025, México superó a sus socios del T-MEC como el principal mercado turístico.

De acuerdo con un análisis elaborado por el organismo y Oxford Economics, el País superó a Estados Unidos y Canadá en indicadores como PIB turístico, gasto de visitantes y llegadas internacionales en 2025.

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En cuanto al sector de Viajes y Turismo, en México creció 1.8 por ciento en 2025, por encima de EU con 0.9 y Canadá, 1.2 por ciento.

Asimismo, el gasto de visitantes internacionales aumentó 3.5 por ciento, mientras que en Canadá disminuyó 3.5 y en EU, 0.6 por ciento.

Además, en cuanto a llegadas internacionales, en México se elevaron 6.1 por ciento, frente a descensos de 5.5 en Estados Unidos y 0.6 en Canadá.

“El sector de Viajes y Turismo aportará 12 billones de dólares a la economía mundial en 2026, equivalente al 9.9 por ciento del PIB global, además de sostener 376 millones de empleos en todo el mundo.

“En la próxima década, se estima que el PIB turístico global crecerá a una tasa anual de 3.6 por ciento, es decir, 1.5 veces más rápido que la economía mundial en general, proyectada en 2.4”; detalló.

Asimismo, recomendó al Gobierno mexicano seguir invirtiendo en conectividad, infraestructura de destino y experiencia de visitante para consolidarse como el principal mercado en la región.

“El sector de Viajes y Turismo de Norteamérica continúa demostrando resiliencia y un sólido potencial de crecimiento a largo plazo, impulsado por una fuerte demanda interna y una inversión sostenida en toda la región. El desempeño de México en 2025 refleja claramente la fortaleza de su industria turística y su creciente competitividad a nivel global”, aseveró Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

También detalló que, pese a los acontecimientos políticos como el conflicto en Medio Oriente, el sector sigue beneficiándose de una sólida demanda interna.

Finalmente, detalló que en este año, Viajes y Turismo apoyará con 30.9 millones de empleos en Norteamérica; es decir, alrededor del 12.7 por ciento del empleo total en la región.

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