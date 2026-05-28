Eliminarán uso de colorante ‘Rojo 3’ en México por riesgos a la salud

En un acuerdo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), planteó dar un plazo de 2 años a los productores que utilizan ese colorante para que lo sustituyan.

La Secretaría de Salud (Ssa) federal determinó que es necesario dejar de utilizar el colorante artificial eritrosina, conocido como Rojo 3, en la elaboración de alimentos y bebidas por los riesgos sanitarios que implica.

En los considerandos, refirió que existen estudios científicos que asocian el consumo del colorante con riesgo de toxicidad crónica y carcinogenicidad.

Recordó que en la Evaluación de Seguridad de Eritrosina en Alimentos presentada ante el Consejo Científico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos (Cofepris) en septiembre de 2025, se advirtió que la exposición al colorante a través de los alimentos en México supera 2 veces la ingesta diaria admisible (IDA).

“En consecuencia, aun bajo escenarios de refinamiento, la exposición estimada se mantiene cercana o superior a la IDA; este hallazgo indica que el consumo de eritrosina, según los usos previstos en México, representa un riesgo no aceptable para la salud de la población”, indicó.

“Para evitar daños a la salud de la población, resulta necesario eliminar el uso de eritrosina y sus lacas rojo alimentos 14 rojo 3 FD&C No. CI: 45430, SIN: 127, en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, y establecer que, en el periodo de veinticuatro meses, los fabricantes deben realizar el ajuste de formulación y estudios de vida de anaquel de los productos que lo utilizan”.

El acuerdo deja insubsistente uno previo publicado el 16 de julio de 2012 y modificado el 5 de septiembre de 2013 y 16 de mayo de 2016, que dejaba abierta la puerta para la utilización de eritrosina en la elaboración de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

El colorante Rojo 3 fue prohibido en Estados Unidos a principios de 2025. Dio un plazo de 2 años a los fabricantes de alimentos y bebidas que lo utilizan para reformularlos.

La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) y especialistas han demandado su prohibición en México.

“En efecto, ese es uno de los colorantes asociados con daños en la salud, pero es importante resaltar que no es el único”, advirtió ayer Ana Larrañaga, investigadora en Salud Alimentaria de El Poder Del Consumidor.