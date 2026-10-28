Supervisa Harfuch plan en Sinaloa para fortalecer a policías

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    Supervisa Harfuch plan en Sinaloa para fortalecer a policías
    Entre el Gobierno del Estado y la Federación buscan reducir los niveles de violencia en Sinaloa. TOMADA DE REDES

La SSPC evalúa necesidades en personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revisó junto con la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, el plan para fortalecer a las policías estatal y municipal de Culiacán.

Durante una visita a la entidad, el funcionario también supervisó la estrategia implementada por el Gobierno federal en coordinación con las autoridades locales para reducir la violencia.

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“Uno de los principales objetivos de esta visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, identificando sus principales necesidades de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación”, indicó.

García Harfuch adelantó que en una visita posterior revisará el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, ciudad que en las últimas semanas ha registrado un aumento en la incidencia de homicidios y otros delitos violentos.

El objetivo, indicó, es consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas, con el apoyo del Gabinete de Seguridad.

“También supervisamos el funcionamiento del C4, sus necesidades de fortalecimiento y el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario”, señaló.

García Harfuch viajó a Culiacán acompañado del comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quien dará seguimiento a los avances de estos planes de fortalecimiento institucional.

Durante las reuniones, en las que también participó el Secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez, se evaluaron los operativos de seguridad y sus resultados, con el fin de reforzar las acciones contra los grupos generadores de violencia.

“El Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia”, dijo García Harfuch.

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