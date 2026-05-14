Suspende México importaciones porcinas de EU por brotes de pseudorrabia

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    Suspende México importaciones porcinas de EU por brotes de pseudorrabia
    Aunque la carne de cerdo para consumo humano sigue permitida por no representar riesgo de contagio, el bloqueo afecta sementales y materia prima para alimentos. ARCHIVO
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México suspende importación de cerdos vivos y vísceras de EU por brotes de pseudorrabia; aunque la carne de cerdo para consumo humano sigue permitida

México suspendió hasta nuevo aviso las importaciones de cerdos vivos, así como de vísceras y otros derivados provenientes de EU, su principal proveedor de productos porcinos, tras la detección en Iowa y Texas de brotes de la enfermedad de Aujeszky, también conocida como pseudorrabia, confirmaron líderes del sector.

La restricción federal temporal incluye cerdos estadounidenses en pie, semen porcino, vísceras, despojos, tejidos y materia prima porcina para la elaboración de alimento de mascotas, pero no a los cortes de carne de cerdo, detalló Iván Espinosa, presidente ejecutivo de la Organización de Porcicultores Mexicanos.

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Agregó que el Senasica aplicó la restricción inhabilitando a UE en su plataforma digital el formato zoosanitario para la exportación de esos productos, con lo que queda bloqueada su entrada al país.

"El virus se transmite a través de contacto entre animales positivos, semen contaminado o productos que tengan tejido nervioso, como los despojos y las vísceras torácicas; por eso se restringen. La carne de cerdo no representa un riesgo porque el virus no se aloja ahí" , explicó Espinosa.

La enfermedad, de la que las granjas comerciales de UE estaban libres desde el 2004 y las de México desde el 2015, es causada por el herpesvirus tipo 1, el cual provoca en los cerdos problemas neurológicos, respiratorios y hasta su muerte, y es considerada por expertos como altamente contagioso.

El Departamento de Agricultura de EU ( USDA ) confirmó el pasado 30 de abril el hallazgo de anticuerpos contra el virus en pruebas rutinarias realizadas a cinco cerdos para reproducción en una granja comercial del condado de Hardin, Iowa. Reportó que se realizaron tres pruebas distintas a los sementales, que salieron positivas, ya que procedían de una unidad de producción no comercial en Texas y se presume que estuvo en contacto con porcinos ferales.

Como medida de control, toda la población porcina de la granja en Iowa, de 83 ejemplares, fue sacrificada.

El USDA explicó que, pese a la erradicación del virus en unidades de producción pecuaria estadounidense, la enfermedad persistió por décadas en poblaciones de cerdos silvestres, lo que siempre es un riesgo por la posibilidad de contacto con los animales de granjas de producción al aire libre.

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Precisó que, si bien los cerdos son los únicos huéspedes “naturales” de la pseudorrabia , esto puede llegar a afectar a otros mamíferos, como los bovinos, mientras que otras especies, como caballos, aves y hasta humanos, son más “resistentes” a desarrollar el padecimiento.

México es el principal cliente externo de la UE para el cerdo en pie y carne de cerdo. El año pasado, el país importó de su vecino del norte 57 mil 270 cabezas porcinas, equivalentes al 57,8% del total de las exportaciones anuales de cerdos vivos de UE.

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