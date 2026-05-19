Sustituyen al general de brigada, Julio César Islas Sánchez de Sinaloa, en plena polémica de denuncias

El 19 de mayo, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el general de brigada, Julio César Islas Sánchez, será el nuevo mando en la Novena Zona Militar.

El mismo tipo de cambio ocurrió en Zacatecas, con la sustitución del general Isaac Bravo López por el general brigadier Armando Toscano Yáñez, siendo este el nuevo mando de la onceava Zona Militar de Guadalupe. La sustitución destacó porque la región yace en plena crisis de inseguridad por la alta presencia del cártel.

Por su parte, la decisión del cambio en Sinaloa, sucede después de que la gobernadora interina explicó que el previo secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue seleccionado por la SEDENA, y no por el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya.

‘¿A qué se debió el cambio?: No nos informaron cuál es el cambio, pero regularmente el Ejército es de la manera en que ellos trabajan, permanecen unos meses aquí y hacen movimientos después en los mandos’, contestó Bonilla Valverde, con respecto al cambio.