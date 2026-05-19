Sustituyen al general de brigada, Julio César Islas Sánchez de Sinaloa, en plena polémica de denuncias

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    Sustituyen al general de brigada, Julio César Islas Sánchez de Sinaloa, en plena polémica de denuncias
    Sustituyen al general de brigada, Julio César Islas Sánchez de Sinaloa, en plena polémica de denuncias Vanguardia

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde explicó no saber la razón del cambio y responsabilizó al gobierno federal

El 19 de mayo, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el general de brigada, Julio César Islas Sánchez, será el nuevo mando en la Novena Zona Militar.

El mismo tipo de cambio ocurrió en Zacatecas, con la sustitución del general Isaac Bravo López por el general brigadier Armando Toscano Yáñez, siendo este el nuevo mando de la onceava Zona Militar de Guadalupe. La sustitución destacó porque la región yace en plena crisis de inseguridad por la alta presencia del cártel.

Por su parte, la decisión del cambio en Sinaloa, sucede después de que la gobernadora interina explicó que el previo secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue seleccionado por la SEDENA, y no por el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya.

¿A qué se debió el cambio?: No nos informaron cuál es el cambio, pero regularmente el Ejército es de la manera en que ellos trabajan, permanecen unos meses aquí y hacen movimientos después en los mandos’, contestó Bonilla Valverde, con respecto al cambio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reubican-al-general-isaac-bravo-lopez-de-zacatecas-en-plena-crisis-de-inseguridad-FN20780588

En el caso de Sinaloa, Julio César Islas Sánchez, sustituye al general Santos Gerardo Soto. Para los medios locales, la gobernadora interina reiteró no conocer la razón del cambio, pero afirmó que estará en coordinación con el gobierno federal para fortalecer la seguridad de Sinaloa.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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