Reubican al general Isaac Bravo López de Zacatecas, en plena crisis de inseguridad

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    Reubican al general Isaac Bravo López de Zacatecas, en plena crisis de inseguridad
    Reubican al general Isaac Bravo López de Zacatecas, en plena crisis de inseguridad Vanguardia

Medios de información han destacado la alta presencia de enfrentamientos entre CJNG y el cártel de Sinaloa

El 18 de mayo se reportó que el general Isaac Bravo López fue reubicado a la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta, tras solo haber servido un año y tres meses en la 11 Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas. La decisión fue tomada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Medios de información han destacado que el cambio ocurre durante una ola de violencia e inseguridad en la región. El nuevo mando de la onceava Zona Militar de Guadalupe será el general brigadier Armando Toscano Yáñez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/eu-apoyo-en-la-captura-de-el-jardinero-con-labor-de-inteligencia-harfuch-AD20325746

En contexto, medios han destacado que el estado yace en plena confrontación territorial entre los cárteles CJNG y el de Sinaloa, principalmente la facción de La Mayiza. Usuarios en las redes sociales alegan que el previo encargado de la zona militar tenía vínculos con el crimen organizado, ya que la modificación ocurre tras las amenazas de Estados Unidos de denunciar a más funcionarios, supuestamente, vinculados al narcotráfico.

Estas acusaciones aparecen tras los distintos eventos de violencia que han ocurrido dentro de Zacatecas. El fin de semana, se cerró la carretera federal 54, en el tramo Tabasco–Villanueva, tras haberse detectado minas terrestres.

Elementos militares tuvieron que desactivar las bombas clandestinas, instaladas presuntamente por organizaciones delictivas. Los enfrentamientos provocaron el despliegue de operativos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cierran-carretera-de-zacatecas-por-presuntos-explosivos-KG20739030

Aunque las alegaciones se han mantenido como comentarios y críticas, se estima la formulación de una solicitud oficial para exigir la explicación de la reubicación y una investigación de transparencia al general Isaac Bravo López.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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