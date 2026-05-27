T-MEC 2.0: Anticipan que EU aplique aranceles y reavive organismos en México

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    T-MEC 2.0: Anticipan que EU aplique aranceles y reavive organismos en México
    En el arranque de las negociaciones para el T-MEC, el Gobierno de Trump perfila una postura hostil, condicionando el acceso comercial de México. IA

Arranca revisión del T-MEC: amaga con aranceles y exigirá a México revivir organismos autónomos a cambio de mantener preferencias comerciales.

Esta semana arrancarán formalmente en el país las negociaciones para revisar el T-MEC, aunque Canadá negocia por separado con el Gobierno de Donald Trump.

Van por autónomos

El Gobierno estadounidense pondrá en la mesa de negociación del T-MEC con México la reinstalación de organismos autónomos para dar certidumbre a la inversión, sentenció Israel Gutiérrez Guerrero, exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Es seguro que, entre otras cosas, los negociadores estadounidenses pongan sobre la mesa la extinción de organismos autónomos para acceder a otorgar condiciones preferenciales a los exportadores mexicanos; nos costó muchísimos años tener un Poder Judicial relativamente independiente, para ahora tener uno emanado de tómbolas y acordeones”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/pide-sindicato-que-eu-se-retire-del-t-mec-si-no-hay-cambios-en-el-sector-automotriz-OO20954028

Recordó que desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador se extinguieron o absorbieron organismos que hacían “contrapeso” a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Aseguró, en el marco del Foro Internacional IMEF 2026, que las condiciones para una renegociación exitosa son muy similares a las de hace 34 años, cuando le tocó negociar la parte automotriz para el TLCAN. Dijo que lo importante es dar certeza para invertir.

Piden armaduras 'ignorar' política

La industria automotriz mexicana confió en que los temas políticos no interfieran en el proceso de revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Mencionó que han abordado este tema con sus contrapartes en UE.

“Lo que hemos visto es que no debería el tema político contaminar al tema económico, esperemos que no sea así [...] pero finalmente quien va a negociar son los gobiernos, la Secretaría de Economía con la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés). Nosotros estaremos como observadores de ellos, como lo hemos estado todo el tiempo, para estar al pendiente de cualquier cosa que se quiera ver en la mesa” , indicó previo a su participación en el Foro Internacional IMEF Mty 2026.

Dijo que lo primero que se busca es permitir que el sector automotriz tenga una revisión integral al ser prioritaria para toda Norteamérica, y que en las revisiones de las reglas de origen se quedan como están y se buscan estrategias para reducir la dependencia de Asia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/actualmente-nos-enfrentamos-al-mayor-numero-de-conflictos-desde-1945-advierte-antonio-guterres-JN20960900

Planea EU aranceles

Jamieson Greer, representante comercial de UE, dijo en un foro que su país tiene previsto imponer aranceles a sus socios del T-MEC y que mantiene importantes desacuerdos comerciales con Canadá.

“Vamos a aplicar aranceles mientras tengamos un déficit comercial gigantesco”, aseguró.

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