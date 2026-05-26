Actualmente ‘nos enfrentamos al mayor número de conflictos desde 1945’, advierte António Guterres

“Nos enfrentamos ahora al mayor número de conflictos desde la creación de las Naciones Unidas. La violencia está aumentando en magnitud y complejidad: en Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros lugares”, declaró durante un debate abierto del Consejo de Seguridad organizado por China, que este mes ejerce la presidencia rotatoria del órgano, sobre el respeto de los objetivos y los principios de la Carta de la ONU.

NACIONES UNIDAS- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este martes de que el mundo vive “el mayor número de conflictos” desde la fundación del organismo en 1945 tras la II Guerra Mundial, lo que está disparando el gasto militar a niveles récord mientras se recorta la ayuda humanitaria.

En su intervención, Guterres pidió «evitar otra escalada» entre Rusia y Ucrania, al tiempo que denunció «violaciones constantes del alto el fuego en Gaza» por parte de Israel.

Y sobre el conflicto en Oriente Medio, calificó de “impredecible” la negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto comenzado el pasado febrero.

El secretario general denunció que el gasto militar ha alcanzado “niveles récord” por la proliferación de las guerras: “Se está produciendo una injerencia externa, incluido el suministro de armas como drones”.

“Estamos asistiendo a una carrera armamentística cada vez más acelerada y desestabilizadora”, aseguró tras advertir del peligro que supone la rápida evolución de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) o las armas autónomas.

Para Guterres, hoy en día “los propósitos y principios de la Carta de la ONU se encuentran sometidos a una profunda presión”.

“Los derechos humanos están siendo objeto de un ataque generalizado. En todo el mundo vemos cómo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están siendo reprimidos de forma deliberada, estratégica e incluso con orgullo”, aseveró.

Según dijo, las desigualdades se están agravando y la impunidad se está extendiendo: “Cuando caen los derechos humanos, todo lo demás se derrumba”.

El secretario general recordó que los objetivos de la ONU son la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz: “Debemos invertir mucho más en prevenir los conflictos antes de que estallen o se agraven”.

Para ello, apostó por la negociación y la mediación de buena fe, aunque reconoció que las instituciones internacionales no reflejan las realidades actuales, sino las de 1945.

“Un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”, declaró. “La ausencia de representación permanente de África constituye una injusticia histórica”.

Guterres urgió a los estados miembros a abstenerse de usar la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otros países y a defender el derecho internacional.