Tecnología, infraestructura y educación: el legado que busca dejar el Mundial 2026 en Monterrey

La preparación de Monterrey para el Mundial de Futbol 2026 no solo se enfoca en la organización del evento, sino en construir un legado tecnológico, urbano y social que perdure durante las próximas décadas, coincidieron especialistas y organizadores durante el panel “La gran oportunidad mundialista”.

Uno de los ejes principales es la modernización del Estadio BBVA, donde las adecuaciones tecnológicas buscan transformar la experiencia del aficionado y convertir el recinto en una plataforma digital de gran escala.

De acuerdo con responsables de la operación del estadio, los recintos deportivos modernos ya no se conciben únicamente como espacios para partidos, sino como centros de conectividad y entretenimiento. En este sentido, el Mundial será una oportunidad para posicionar a Monterrey ante inversionistas y visitantes internacionales.

ESTADIO CONTARÁ CON MEJORAS QUE BENEFICIARÁN A 30 MIL ASISTENTES

Entre las mejoras destacan sistemas que permitirán hasta 30 mil personas conectadas simultáneamente a redes de alta velocidad, además de nuevas soluciones digitales para control de accesos, seguridad y servicios dentro del estadio.

Los cambios responden a la evolución en los hábitos del público. Mientras que hace algunos años el acceso a WiFi se concentraba en pasillos y áreas comunes, hoy los aficionados consumen contenido digital desde sus asientos durante el partido, lo que ha obligado a rediseñar la infraestructura tecnológica.

El estadio también incorporará más de 900 pantallas distribuidas en distintas áreas, así como sistemas de seguridad y monitoreo en tiempo real para optimizar la operación durante eventos de gran escala.

Además, se realizaron inversiones importantes en la cancha, que ahora contará con tecnología avanzada de drenaje, ventilación y monitoreo del estado del pasto, lo que permitirá analizar en tiempo real su comportamiento y mejorar el rendimiento deportivo, además de reducir riesgos de lesiones para los jugadores.

Estas mejoras buscan consolidar el estadio como un recinto capaz de albergar eventos internacionales más allá del futbol, incluyendo conciertos y competiciones de otras ligas deportivas.

MONTERREY, SAN PEDRO, GUADALUPE, APODACA Y SANTIAGO REALIZAN ADECUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

En paralelo, la sede Monterrey trabaja en un proyecto de legado urbano y social vinculado al Mundial.

Entre las acciones impulsadas por autoridades y municipios se encuentran programas de embellecimiento urbano, rehabilitación de espacios públicos, construcción de 500 canchas de futbol, creación de corredores verdes y mejoras en zonas turísticas como el Barrio Antiguo.

También se han realizado adecuaciones en municipios metropolitanos como San Pedro, Guadalupe, Apodaca y Santiago, este último sede del campo de entrenamiento de la selección de Túnez durante el torneo.

Los organizadores han definido tres pilares para el legado del Mundial en Monterrey: infraestructura, medio ambiente y educación.

SE JUGARÁ EN MONTERREY EL PARTIDO NÚMERO MIL DE LAS COPAS DEL MUNDO

En este último rubro destaca un proyecto impulsado junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y su fundación para aprovechar un momento simbólico del torneo: Monterrey será sede del partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo.

A partir de ese acontecimiento se plantea crear un programa de mil becas educativas anuales permanentes, que beneficiaría a estudiantes durante las próximas décadas. De concretarse, el proyecto podría apoyar a 20 mil jóvenes en un periodo de 20 años.

Los organizadores señalaron que este tipo de iniciativas buscan que el Mundial no se limite a un evento deportivo, sino que genere impactos duraderos en la ciudad y en las oportunidades educativas para las nuevas generaciones.