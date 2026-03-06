Nuevo León apuesta por seguridad, inversión y grandes eventos rumbo al Mundial 2026: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el estado se prepara para aprovechar el impulso económico del Mundial de Futbol 2026 mediante una estrategia basada en seguridad, infraestructura, atracción de inversión extranjera y colaboración con la iniciativa privada.

Durante una conversación sobre desarrollo económico y el impacto del torneo, el mandatario explicó que el liderazgo de Nuevo León en captación de capital se debe, en parte, a un cambio en la forma de promover al estado a nivel internacional. Recordó que anteriormente la promoción económica se concentraba en el gobierno federal, pero tras una reinterpretación del marco constitucional, las entidades comenzaron a promover directamente su economía en el extranjero.

A partir de ello, el gobierno estatal creó una Subsecretaría de Inversión Extranjera enfocada exclusivamente en atraer empresas. Con esta estrategia, dijo, Nuevo León ha intensificado su presencia internacional para posicionarse como el principal destino industrial de México, particularmente en el contexto del nearshoring.

ACUERDOS CON EMPRESAS

El gobernador señaló que en giras de promoción económica el estado ha logrado concretar acuerdos con entre 10 y 15 empresas por visita, lo que ha derivado en la llegada de capital extranjero, adquisición de terrenos y construcción de nuevas plantas industriales que generan empleo.

Entre los factores que hacen competitivo al estado mencionó seguridad, mano de obra calificada, cercanía con Texas, infraestructura energética y capacidad industrial, elementos que, afirmó, resultan decisivos para inversionistas internacionales.

El mandatario explicó que el crecimiento económico estatal se basa en lo que llamó el “modelo de Nuevo León”, que combina tres fuentes de inversión: pública, privada local y privada extranjera. En ese contexto, destacó que el gobierno estatal mantiene actualmente más de 150 mil millones de pesos en obras públicas, incluyendo proyectos de movilidad como la expansión del Metro.

MUNDIAL, UNA OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA REGIONAL

Respecto al Mundial de 2026, aseguró que representa una oportunidad estratégica para impulsar la economía regional. Señaló que Monterrey cuenta con ventajas logísticas, ya que muchas de las selecciones que jugarán en la ciudad también tendrán partidos en Dallas, lo que incrementará el flujo de visitantes en la región fronteriza.

El plan contempla ofrecer dos experiencias distintas durante el torneo: una dirigida a los visitantes internacionales que asistirán al estadio, y otra para los aficionados locales. En este sentido, destacó que el Parque Fundidora albergará uno de los fan fest más grandes entre las sedes, con capacidad para alrededor de 120 mil personas.

Además de los partidos, el evento incluirá conciertos de artistas internacionales, actividades culturales y espacios gastronómicos para atraer visitantes durante varias horas antes y después de los encuentros.

El gobierno estatal también trabaja en proyectos de infraestructura urbana que funcionarán como legado del Mundial. Entre ellos se encuentra el Parque del Agua, ubicado cerca del estadio, así como mejoras en avenidas, espacios públicos y transporte.

De manera paralela, las autoridades impulsan programas para que el sector comercial aproveche la derrama económica del torneo. La Secretaría de Economía está apoyando a pequeñas y medianas empresas con capacitación en idiomas, herramientas de pago electrónico y créditos para remodelaciones.

El gobernador señaló que su prioridad será garantizar que el evento se desarrolle con seguridad y que visitantes y habitantes puedan disfrutarlo plenamente. Aseguró que el Mundial representa una oportunidad para mostrar al mundo una imagen distinta del norte del país y consolidar a Nuevo León como uno de los principales centros económicos de América Latina.