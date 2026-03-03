FIFA presenta el póster oficial del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

La FIFA dio a conocer este martes el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando precisamente 100 días antes del inicio del torneo más grande en la historia del futbol.

Esta edición, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, será la primera organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.

La obra gráfica, presentada oficialmente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destaca por su diseño tipo collage que representa la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que se vivirá en esta competición histórica.

Un diseño que representa identidad y diversidad

El póster utiliza tonos rojos, azules y verdes como homenaje a los tres países anfitriones: el rojo representa a Canadá, con elementos como la hoja de arce; el azul simboliza a Estados Unidos, con barras y estrellas que evocan su bandera; el verde representa a México, con iconografía como el águila, flores de cempasúchil y motivos culturales tradicionales.

En el centro de la imagen se aprecia la silueta de un futbolista, integrando simbólicamente los elementos culturales en torno al deporte.

La creación de esta pieza fue posible gracias a la colaboración entre tres artistas: Carson Ting (Canadá); Minerva GM (México), y Hank Willis Thomas (Estados Unidos).