FIFA presenta el póster oficial del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La imagen oficial de la Copa Mundial 2026 fue revelada por la FIFA como parte de la cuenta regresiva rumbo al torneo de 48 selecciones que se disputará en sedes de México, Estados Unidos y Canadá
La FIFA dio a conocer este martes el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando precisamente 100 días antes del inicio del torneo más grande en la historia del futbol.
Esta edición, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, será la primera organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.
La obra gráfica, presentada oficialmente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destaca por su diseño tipo collage que representa la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que se vivirá en esta competición histórica.
TE PUEDE INTERESAR: Venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara: precios y fechas oficiales
Un diseño que representa identidad y diversidad
El póster utiliza tonos rojos, azules y verdes como homenaje a los tres países anfitriones: el rojo representa a Canadá, con elementos como la hoja de arce; el azul simboliza a Estados Unidos, con barras y estrellas que evocan su bandera; el verde representa a México, con iconografía como el águila, flores de cempasúchil y motivos culturales tradicionales.
En el centro de la imagen se aprecia la silueta de un futbolista, integrando simbólicamente los elementos culturales en torno al deporte.
La creación de esta pieza fue posible gracias a la colaboración entre tres artistas: Carson Ting (Canadá); Minerva GM (México), y Hank Willis Thomas (Estados Unidos).
Su objetivo fue reflejar cómo la pasión por el fútbol trasciende fronteras y une a distintas culturas.
Mundial 2026: el más grande de la historia
El Mundial 2026 será el más extenso en la historia de este torneo, con 48 selecciones participantes y sedes repartidas por los tres países norteamericanos.
La final se jugará en el MetLife Stadium en la región de Nueva York/Nueva Jersey.
Este lanzamiento forma parte de las actividades de cuenta regresiva para el torneo, complementando los pósteres oficiales de las 16 ciudades sede que se habían revelado en meses anteriores.