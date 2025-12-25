Termina policontundido al volcar su auto tras celebración de Navidad, en NL

México
/ 25 diciembre 2025
    Termina policontundido al volcar su auto tras celebración de Navidad, en NL

Un hombre terminó policontundido cuando volcó su automóvil compacto en Guadalupe, Nuevo León tras las celebraciones de Navidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas sobre la avenida Israel Cavazos y Pablo Livas en la colonia 3 Caminos en el referido ayuntamiento.

”Unidad de Protección Civil Nuevo León atendió reporte de accidente vial tipo volcadira de un vehículo compacto. En el sitio Cruz Roja atendió y traslado policontundido a un masculino de 39 años”, indicó PCNL.

La unidad involucrada es un Ford Focus en color arena con placas de circulación SJL8843.

TE PUEDE INTERESAR: Piden sanciones para vecinos que provocaron incendio de palmera en el Centro de Saltillo durante Nochebuena

La dependencia estatal precisó que el lesionado fue trasladado al Hospital de Zoba 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el lugar, personal de Tránsito de Guadalupe se hizo cargo del retiro del vehículo para restablecer la vialidad.

Temas


accidentes viales

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp