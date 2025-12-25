Termina policontundido al volcar su auto tras celebración de Navidad, en NL

Un hombre terminó policontundido cuando volcó su automóvil compacto en Guadalupe, Nuevo León tras las celebraciones de Navidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas sobre la avenida Israel Cavazos y Pablo Livas en la colonia 3 Caminos en el referido ayuntamiento.

”Unidad de Protección Civil Nuevo León atendió reporte de accidente vial tipo volcadira de un vehículo compacto. En el sitio Cruz Roja atendió y traslado policontundido a un masculino de 39 años”, indicó PCNL.