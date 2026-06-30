Termina volcado con su Tesla en Nuevo León; lo llevaba en piloto automático

MONTERREY, NL.- Un hombre que viajaba en un vehículo Tesla que circulaba utilizando el piloto automático de su unidad terminó volcado en San Pedro Garza García, Nuevo León. Los hechos fueron reportados el mediodía de este martes sobre la avenida José Vasconcelos y Montes Urales en la colonia Real de San Agustín primer sector.

Protección Civil del estado informó que atendió el accidente de un vehículo automotor con una persona lesionada. “El conductor refiere que circulaba utilizando el piloto automático, perdiendo el control e impactándose contra un poste de concreto, el cual sufrió desprendimiento parcial”, precisó PCNL.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se trasladó al lugar de los sucesos ante los daños ocasionados. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del estado, así como de la policía de San Pedro Garza García.

Publicidad