Termina volcado con su Tesla en Nuevo León; lo llevaba en piloto automático

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    Termina volcado con su Tesla en Nuevo León; lo llevaba en piloto automático
    Un hombre que viajaba en un vehículo Tesla que circulaba utilizando el piloto automático de su unidad terminó volcado en San Pedro Garza García, Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Termina volcado con su Tesla en Nuevo León; lo llevaba en piloto automático
    Un hombre que viajaba en un vehículo Tesla que circulaba utilizando el piloto automático de su unidad terminó volcado en San Pedro Garza García, Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

Los hechos se registraron este martes en calles del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un hombre que viajaba en un vehículo Tesla que circulaba utilizando el piloto automático de su unidad terminó volcado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados el mediodía de este martes sobre la avenida José Vasconcelos y Montes Urales en la colonia Real de San Agustín primer sector.

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Protección Civil del estado informó que atendió el accidente de un vehículo automotor con una persona lesionada.

“El conductor refiere que circulaba utilizando el piloto automático, perdiendo el control e impactándose contra un poste de concreto, el cual sufrió desprendimiento parcial”, precisó PCNL.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas.

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Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se trasladó al lugar de los sucesos ante los daños ocasionados.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del estado, así como de la policía de San Pedro Garza García.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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