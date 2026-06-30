Conductor del atropello en Los Cabos, Baja California Sur, fallece tras linchamiento

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    Fallece conductor de atropello múltiple en Baja California Sur Vanguardia

El 24 de junio, un conductor fue interceptado por la multitud tras haber atropellado a 17 personas en festejos de la Copa Mundial

El 30 de junio se reportó que el responsable de haber atropellado a 17 personas en el festejo del partido México-Chequia falleció. Su muerte fue confirmada por el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana.

El incidente ocurrió el 24 de junio en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Durante los festejos de la victoria de la selección mexicana contra Chequia, se reportó que un conductor embistió con su camioneta a los transeúntes que caminaban en multitud por las calles.

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En un intento por huir de la multitud, el conductor, acompañado por su familia, aceleró y provocó lesiones graves a un aproximado de 17 personas. 10 de ellos ya fueron dados de alta, sin embargo, 7 siguen hospitalizados tras el incidente. En redes se viralizó que una de las víctimas quedó severamente afectada por el atropello.

En la noche del accidente, el conductor impactó contra un poste. Mientras era interceptado por las autoridades, la multitud que presenció el acto organizó un repentino linchamiento, dejando al conductor gravemente herido.

Las autoridades informaron que el conductor, debido a las heridas de la golpiza, falleció. El hombre fue identificado como Roberto Arellano Severo.

Lamentamos mucho el fallecimiento del conductor hoy a las 9:43 de la mañana en la ciudad de La Paz. Fue trasladado muy grave hace unos días al Hospital Salvatierra; es un desenlace muy lamentable’ informó Alberto Rentería Santana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atropellamiento-durante-festejos-por-triunfo-de-mexico-deja-al-menos-17-lesionados-en-cabo-san-lucas-CC21675160

Incidentes provocados durante los festejos de la afición mexicana, tras las victorias de México en la Copa Mundial 2026, han sido numerosos. Se han destacado riñas en la Ciudad de México, al igual que otro atropello en Guadalajara, Jalisco, e incluso la detonación al aire de armas de fuego de elementos policiales para ahuyentar a los aficionados de las unidades automovilísticas en Apatzingán, Michoacán.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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