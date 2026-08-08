Territorium Life, empresa que falló en aplicar examen de la UNAM, presume éxito en EU y presencia en 15 países

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    Territorium Life, empresa que falló en aplicar examen de la UNAM, presume éxito en EU y presencia en 15 países
    Territorium Life aseguraba que, en más de 10 años de operación y crecimiento en México, Latinoamérica y Estados Unidos, contaba con una cartera diversificada de más de 130 clientes “líderes”. GERMAN ESPINOSA

En su portafolio de presentación afirmaba tener alianzas con Microsoft, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y universidades de Estados Unidos

Al afirmar que tenía “una historia de éxitos”, Territorium Life presumía haber ganado diversos reconocimientos en Estados Unidos y de tener presencia en 15 países, desde Arabia Saudita hasta Brasil, Argentina y Chile.

En su portafolio de presentación afirmaba tener alianzas con Microsoft, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y universidades de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-entrego-contrato-hasta-2027-a-territorium-life-empresa-que-fallo-en-examen-en-la-unam-CH22708219

Territorium Life aseguraba que, en más de 10 años de operación y crecimiento en México, Latinoamérica y Estados Unidos, contaba con una cartera diversificada de más de 130 clientes “líderes” en los sectores educativo público y privado, así como en el sector empresarial, que reunían a cerca de 12 millones de usuarios.

Territorium Life aseguraba que en el sector educativo colaboraba con institutos de media superior y ministerios de educación, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En Estados Unidos colaboraba con el Broward County Public School; mientras que, en Colombia, con el Servicio Nacional de Aprendizaje.

”En el sector privado colabora con empresas con presencia global, tales como Microsoft, Dell Inc., Pepsico, Johnson & Johnson, GNC, entre otras”.

La empresa ofrecía soluciones y herramientas digitales innovadoras para la transformación educativa y laboral que permite a los estudiantes, profesores, instituciones académicas y empresas involucrarse y acompañar en el proceso de aprendizaje, evaluación y formación de los estudiantes, así como en el desarrollo de su talento.

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