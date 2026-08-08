Territorium Life, empresa que falló en aplicar examen de la UNAM, presume éxito en EU y presencia en 15 países

En su portafolio de presentación afirmaba tener alianzas con Microsoft, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y universidades de Estados Unidos.

Al afirmar que tenía “una historia de éxitos”, Territorium Life presumía haber ganado diversos reconocimientos en Estados Unidos y de tener presencia en 15 países, desde Arabia Saudita hasta Brasil, Argentina y Chile.

Territorium Life aseguraba que, en más de 10 años de operación y crecimiento en México, Latinoamérica y Estados Unidos, contaba con una cartera diversificada de más de 130 clientes “líderes” en los sectores educativo público y privado, así como en el sector empresarial, que reunían a cerca de 12 millones de usuarios.

Territorium Life aseguraba que en el sector educativo colaboraba con institutos de media superior y ministerios de educación, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En Estados Unidos colaboraba con el Broward County Public School; mientras que, en Colombia, con el Servicio Nacional de Aprendizaje.

”En el sector privado colabora con empresas con presencia global, tales como Microsoft, Dell Inc., Pepsico, Johnson & Johnson, GNC, entre otras”.

La empresa ofrecía soluciones y herramientas digitales innovadoras para la transformación educativa y laboral que permite a los estudiantes, profesores, instituciones académicas y empresas involucrarse y acompañar en el proceso de aprendizaje, evaluación y formación de los estudiantes, así como en el desarrollo de su talento.