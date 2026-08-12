$!Vinculan a proceso a dos jóvenes por multihomicidio de 10 funcionarios y empresarios en Zacatecas

Dos jóvenes fueron vinculados a proceso por su probable participación en el multihomicidio de 10 empresarios, funcionarios y exfuncionarios cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 18 de julio en distintos puntos de Zacatecas, informó Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ). Los imputados fueron identificados como Osvaldo “N”, de 22 años y originario de Durango, y Leonel “N”, de 23 años y procedente de Sinaloa. Ambos enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado y permanecen bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

DETIENEN A DOS JÓVENES DURANTE EL OPERATIVO RASTRILLO Osvaldo “N” y Leonel “N” fueron detenidos el 21 de julio como parte del Operativo Rastrillo, implementado por autoridades estatales y federales después del hallazgo de los cuerpos en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. De acuerdo con la Fiscalía estatal, las acciones realizadas durante el operativo también permitieron el aseguramiento de vehículos, narcóticos, precursores químicos y diversos objetos bélicos. En un video difundido en las redes sociales de la Fiscalía, Camacho Osnaya informó sobre los avances de la investigación. “Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informamos a la sociedad zacatecana avances relevantes en torno a los hechos registrados el pasado 18 de julio. Eventos que lamentablemente cobraron la vida de 10 personas”, declaró. El fiscal explicó que después de los hechos se implementó el Operativo Rastrillo con la participación de instituciones integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y autoridades del Gabinete de Seguridad Nacional. “De manera destacada informamos la vinculación a proceso de dos jóvenes. El primero de ellos, Osvaldo N, originario del estado de Durango. De Leonel N, originario del estado de Sinaloa”, señaló.

FISCALÍA SEÑALA PROBABLE PARTICIPACIÓN EN HOMICIDIO CALIFICADO Camacho Osnaya indicó que los actos de investigación y las labores de inteligencia permitieron obtener elementos que establecen la probable participación de ambos jóvenes en el delito de homicidio calificado. “Quienes conforme a los actos de investigación y el trabajo de inteligencia desarrollado por las diversas áreas que integran la Fiscalía General, pero especialmente por el equipo de la Fiscalía Especializada en combate a delitos de alto impacto, se obtuvieron elementos suficientes que lograron establecer su probable participación en delito de homicidio calificado”, afirmó. El titular de la Fiscalía estatal agregó que los dos imputados también son investigados por otros delitos, algunos de los cuales podrían corresponder a la competencia de autoridades federales. “Ambas personas en este momento se encuentran internas en el Centro de Reclusión del Estado, esto bajo la medida cautelar de prisión preventiva”, informó. La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán para determinar la participación de otras personas y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios. TAMBIÉN INVESTIGAN A UNA ADOLESCENTE La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mantiene bajo investigación a Dulce “N”, de 16 años, quien fue detenida junto con Osvaldo “N” y Leonel “N” durante el Operativo Rastrillo. Debido a que es menor de edad, su situación jurídica es atendida por la Unidad de Justicia para Adolescentes. Camacho Osnaya también confirmó que los dos jóvenes vinculados a proceso son investigados por otros delitos, algunos de los cuales podrían ser competencia de autoridades federales.

IDENTIFICAN A LAS 10 VÍCTIMAS, DESTACAN EMPRESARIOS DE FRESNILLO Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS Las personas cuyos cuerpos fueron localizados el 18 de julio fueron plenamente identificadas por la Fiscalía estatal. Se trata de Ignacio Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete; Armando Ledesma Aguirre, empresario de Fresnillo; y José Armando Ledesma Campos, también empresario de Fresnillo e hijo de Ledesma Aguirre. Entre las víctimas también se encuentra Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; José Ángel Valdez Rivera, líder ganadero de Jiménez del Teúl; Jesús Rivera Sandoval, empresario de Fresnillo; Fernando Robles de la Torre, empresario de Fresnillo, y Juan Carlos Berumen Guerrero, también empresario de Fresnillo. Completan la lista de víctimas Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del municipio de Canatlán, Durango, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, quien se desempeñaba como bombero de Fresnillo.

INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ POR EL MULTIHOMICIDIO La Fiscalía estatal indicó que mantendrá las indagatorias en coordinación con las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y el Gabinete de Seguridad Nacional. El objetivo de las autoridades es avanzar en el esclarecimiento de los hechos registrados el 18 de julio y determinar la participación de las personas que resulten responsables. “A las familias de las víctimas, a la sociedad zacatecana, les reitero nuestro compromiso de continuar con esta investigación con toda la seriedad y firmeza hasta esclarecer plenamente estos hechos y llevar a los responsables ante los tribunales”, afirmó Camacho Osnaya. La situación jurídica de Osvaldo “N” y Leonel “N” continuará bajo determinación de la autoridad judicial, mientras las investigaciones permanecen abiertas.