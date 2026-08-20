Saltillo prevé adquirir equipo antidrones tras reportes en límites con Zacatecas

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    Saltillo prevé adquirir equipo antidrones tras reportes en límites con Zacatecas
    Imagen ilustrativa de un sistema antidrones, tecnología que el Municipio de Saltillo prevé incorporar para reforzar las labores de vigilancia. GENERADA CON IA

Habitantes de La Aventura han reportado sobrevuelos en el sector, aunque hasta ahora no se ha registrado alguna incidencia; el equipo podría llegar a finales de 2026 o principios de 2027

El Ayuntamiento de Saltillo prevé adquirir equipo antidrones para reforzar las labores de vigilancia, luego de que habitantes del ejido La Aventura reportaran la presencia de drones merodeando en sectores cercanos a los límites con Zacatecas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que estos equipos permitirán prevenir que drones sobrevuelen determinados sectores sin autorización.

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“Estamos también por recibir unos antidrones, que nos va a comprar nuestro alcalde, que con esto nos ayudará a nosotros a prevenir que ciertos drones anden merodeando algunos sectores sin autorización alguna”, señaló.

Garza Félix indicó que habitantes del ejido La Aventura le han comentado que han visto drones merodeando en los límites con Zacatecas. Añadió que, de acuerdo con lo que le han señalado, probablemente podrían provenir del estado vecino, aunque aclaró que no se ha confirmado su procedencia.

El comisionado precisó que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna incidencia en ese sector.

“Nosotros cuando vemos esas situaciones, pues luego luego damos parte a los diferentes agrupamientos de la comisaría, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía para hacer operativos permanentes de día y de noche, y estar al pendiente”, afirmó.

EQUIPO LLEGARÍA ENTRE 2026 Y 2027

Respecto a la llegada del equipo, Garza Félix señaló que se contempla para finales de este año o principios de 2027. El funcionario dijo desconocer el monto de la inversión, pues indicó que ese dato corresponde a la Tesorería Municipal.

La adquisición se sumaría al uso de drones que actualmente realiza la corporación como herramienta de vigilancia tanto en el área urbana como rural.

$!Miguel Ángel Garza Félix informó que habitantes de La Aventura han reportado drones merodeando cerca de los límites con Zacatecas, aunque hasta ahora no se registran incidencias.
Miguel Ángel Garza Félix informó que habitantes de La Aventura han reportado drones merodeando cerca de los límites con Zacatecas, aunque hasta ahora no se registran incidencias. FRANCISCO MUÑÍZ

Garza Félix explicó que durante el operativo vacacional los drones son utilizados para vigilar fraccionamientos abiertos y cerrados, con el objetivo de inhibir delitos o faltas administrativas. Los fines de semana también son empleados en plazas comerciales para labores preventivas.

PROYECTAN MÁS TECNOLOGÍA PARA 2027

El comisionado adelantó que para 2027 se contempla solicitar más equipo de vigilancia y seguridad, entre ellos cámaras de videovigilancia, drones, antidrones y equipo antimotín.

También informó que está prevista la recepción de armas largas, armas cortas y municiones a finales de este año o principios de 2027.

Garza Félix destacó la importancia de continuar incorporando tecnología y herramientas para las labores diarias de seguridad en Saltillo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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