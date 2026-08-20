Saltillo prevé adquirir equipo antidrones tras reportes en límites con Zacatecas

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que estos equipos permitirán prevenir que drones sobrevuelen determinados sectores sin autorización.

El Ayuntamiento de Saltillo prevé adquirir equipo antidrones para reforzar las labores de vigilancia, luego de que habitantes del ejido La Aventura reportaran la presencia de drones merodeando en sectores cercanos a los límites con Zacatecas.

“Estamos también por recibir unos antidrones, que nos va a comprar nuestro alcalde, que con esto nos ayudará a nosotros a prevenir que ciertos drones anden merodeando algunos sectores sin autorización alguna”, señaló.

Garza Félix indicó que habitantes del ejido La Aventura le han comentado que han visto drones merodeando en los límites con Zacatecas. Añadió que, de acuerdo con lo que le han señalado, probablemente podrían provenir del estado vecino, aunque aclaró que no se ha confirmado su procedencia.

El comisionado precisó que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna incidencia en ese sector.

“Nosotros cuando vemos esas situaciones, pues luego luego damos parte a los diferentes agrupamientos de la comisaría, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía para hacer operativos permanentes de día y de noche, y estar al pendiente”, afirmó.

EQUIPO LLEGARÍA ENTRE 2026 Y 2027

Respecto a la llegada del equipo, Garza Félix señaló que se contempla para finales de este año o principios de 2027. El funcionario dijo desconocer el monto de la inversión, pues indicó que ese dato corresponde a la Tesorería Municipal.

La adquisición se sumaría al uso de drones que actualmente realiza la corporación como herramienta de vigilancia tanto en el área urbana como rural.