Tesla presenta su Roadster volador; acelera de 0 a 100 km en menos de un segundo

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    Tesla presenta su Roadster volador; acelera de 0 a 100 km en menos de un segundo
    La nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, vehículo equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas. TESLA / EFE

La presentación se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas

La empresa automotriz Tesla presentó este jueves la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

La presentación se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas, donde el fabricante estadounidense efectuó varias demostraciones de las capacidades del automóvil, cuyo desarrollo acumula casi nueve años de retrasos.

En una de las pruebas, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores.

“Bueno, ha funcionado”, declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra.

El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

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CONTARÁ CON TRES VERSIONES

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, con dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

La versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos, mientras que la Rocket, de una sola plaza, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla.

La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

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PRODUCCIÓN INICIARÁ EN 2028

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

El empresario reconoció que el deportivo no esta necesariamente “optimizado para la seguridad”, lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas. Tesla prevé iniciar la producción en 2028, aunque todavía no ha anunciado los precios definitivos.

La segunda generación del Roadster fue presentada inicialmente en 2017, con la promesa de comercializarse en 2020 por unos 200.000 dólares. Desde entonces, el proyecto ha sufrido sucesivos aplazamientos mientras Tesla priorizaba otros vehículos, como el Model Y y el Cybertruck, y posteriormente sus programas de conducción autónoma y robots humanoides.

(Con información de EFE)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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