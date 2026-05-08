Tiene México inflación médica más alta del continente... y ‘las aseguradoras nunca quieren dar la cara’

Así lo planteó en un debate en W Radio con Patricio Moheno, director general de la compañía AM Seguros, sobre la reforma que impulsa para regular los seguros médicos en el País. Aseguró que las empresas aseguradoras nunca dan la cara para justificar sus costos.

Con una estimación de 14.8 por ciento para 2026, México tiene la inflación médica más alta de la región, lo que dispara los gastos de salud para las familias, acusó el diputado federal coahuilense Jericó Abramo Masso.

Abramo Masso denunció un “oligopolio hospitalario, lo que ha colocado a México con la inflación médica más alta de toda la región, superando a países como Estados Unidos, Canadá y Colombia”.

De acuerdo con el “Informe de Tendencias de Costos Médicos 2026”, la inflación médica en el País se coloca en 14.8 por ciento, por encima del 14.5 por ciento del 2025.

Sobre la iniciativa, Moheno dijo que aunque las reglas claras benefician a todos, el problema raíz muchas veces reside en la falta de comunicación de los agentes, quienes son responsables del 90 por ciento de los problemas al no explicar correctamente las coberturas a sus clientes. Además, sugirió que para una reducción real en costos debe involucrar a farmacéuticas y laboratorios.

Se tenía previsto que la reforma a seguros médicos -que modificar 14 artículos de nueve leyes- fuera votada en el Senado a finales de abril, sin embargo se pospuso la discusión y actualmente está en pausa, a raíz de una petición de la Asociación de Instituciones de Seguros (AMIS), aunque Abramo Masso dijo que se espera que se vote durante mayo.

De acuerdo con el legislador priista, hospitales privados llevan a cobrar los procedimientos entre un 40 y un 50 por ciento más caros cuando el paciente tiene seguro de gastos médicos, lo que se suma a la falta de certidumbre en precios de insumos y deriva en la imposibilidad de ofrecer pólizas competitivas, por lo que usuarios de 45 a 60 años ven aumentos de hasta 80 por ciento cada dos años.

“Una persona de 70 años que pagaba 200 mil pesos, al año siguiente le piden 850 mil pesos y no hay manera de que los paguen”, dijo.

Para combatir ese fenómeno, la reforma establece la obligación jurídica de los hospitales de presentar anualmente sus tarifas de procedimientos, medicamentos y servicios ante la Secretaría de Economía, bajo la supervisión de la CONDUSEF y la Profeco. Aquellas instituciones que incumplan con la publicación de tarifas podrían enfrentar sanciones de hasta 2 mil UMAS.

TRANSPARENCIA Y NUEVOS DERECHOS PARA EL USUARIO

La iniciativa, que está en espera de ser votada, no solo apunta a regular los hospitales, sino también a las aseguradoras y agentes de seguros, introduciendo pilares fundamentales como la portabilidad efectiva, que busca garantizar que un usuario pueda cambiar de compañía manteniendo sus derechos en casos de maltrato, negligencia u omisión por parte de la aseguradora.

Además, en transparencia, que los “brokers” o agentes estén obligados por ley a informar de manera previa y transparente el monto exacto de sus comisiones antes de la contratación.

ALIVIO FISCAL PARA ADULTOS MAYORES

Uno de los puntos más críticos es la situación de los adultos mayores, para quienes las pólizas se vuelven “impagables” al superar los 60 años. El dictamen propone incentivos fiscales significativos, como la eliminación del IVA en pólizas para mayores de 60 años y que el 100 por ciento de las pólizas sea deducible de impuestos.

De aprobarse el dictamen, marcaría un precedente en la regulación del sistema de salud privado en México.