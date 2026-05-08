Estados Unidos no debe utilizar al crimen organizado para justificar intervención: PT

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    Estados Unidos no debe utilizar al crimen organizado para justificar intervención: PT
    El diputado petista rechazó que “los cárteles gobiernan México”, como afirmó el presidente estadounidense. FOTO: Cuartoscuro José Betanzos Zárate

Reginaldo Sandoval reaccionó así al anuncio de Trump, hace unos días, de iniciar una “fase terrestre” para combatir el narcotráfico

CDMX.-El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que Estados Unidos no debe utilizar al crimen organizado para justificar su intervención en el país.

Lo anterior en respuesta al anuncio realizado por el presidente Donald Trump, hace unos días, de iniciar una “fase terrestre” para combatir el narcotráfico a pesar de que haya “algunas quejas de algunas gentes, como los representantes de México y otros lugares”.

”El fenómeno de la delincuencia organizada no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente para justificar posibles actos de injerencia. Estados Unidos también tiene una responsabilidad directa en problemáticas como el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas, factores que fortalecen a los grupos criminales en toda la región”, refirió Sandoval.

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RECHAZAN QUE LOS CÁRTELES GOBIERNEN MÉXICO

El diputado petista rechazó que “los cárteles gobiernan México”, como afirmó el presidente estadounidense, y dijo que se trata de “expresiones irresponsables, ofensivas y alejadas de la realidad institucional y democrática del país”.

”Dichos posicionamientos no sólo agravian al pueblo mexicano, sino que además alimentan narrativas intervencionistas que históricamente han intentado vulnerar la soberanía de las naciones latinoamericanas”, manifestó.

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Sandoval Flores dijo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe construirse desde el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, no a partir de amenazas o descalificaciones mediáticas.

CIVILES ARMADOS AGREDEN A PERSONAL DE LA SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que Civiles armados agredieron a personal de la SSPC en Culiacán, Sinaloa durante la investigación de una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC aseguró que la situación fue controlada y hay una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

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