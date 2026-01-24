Tienen los días contados los legisladores plurinominales

/ 24 enero 2026
    Tienen los días contados los legisladores plurinominales
Aunque todavía no se conoce la propuesta del Gobierno federal para elegir a los legisladores plurinominales, esta figura tiene los días contados.

La propuesta de reducir a los legisladores de representación no solo afectaría a la Oposición, sino que también alcanzaría a diputados y senadores del PT, PVEM y del propio Morena, quienes se han convertido en “eternos pluris”.

Entre ellos está el fundador del PT y coordinador parlamentario, Alberto Anaya, quien acumula cinco legislaturas como diputado federal y tres como senador.

Jamás ha sido elegido por mayoría relativa, siempre como plurinominal.

Alejandro González Yáñez, otro senador del PT e integrante de la cúpula del partido, ha sido dos veces diputado federal y tres senador, esta última como legislador de mayorÌa.

El coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente, ha sido senador y lleva tres Legislaturas seguidas como diputado.

Otros diputados del PT que siempre son favorecidos por la vía plurinominal son Amador Espinosa, Pedro Vázquez, Magdalena del Socorro Núñez, Maribel Martínez y el actual coordinador Reginaldo Sandoval, quien tiene tres legislaturas continuas.

TABLA

Ganones

Ellos son algunos de los aliados de la 4T más beneficiados con pluris

-Alberto Anaya, del PT, 25 años

- Alejandro González Yáñez, del PT, 18 años

- Carlos Puente, del PVEM, 13 años

- Pedro Vázquez, del PT, 9 años

- Reginaldo Sandoval, del PT, 7 años

Temas


Diputados
Plurinominales

